“Черная зона” карантина: министр здравоохранения прокомментировал информацию СМИ

В Министерстве здравоохранения назвали фейком информацию о введении в Украине “черной” зоны карантина.

Об этом на брифинге в пятницу, 6 ноября, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются фейки. Такое не обсуждалось, никаких “черных” зон никто не предлагал вводить”, – сказал он.

Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина рассказал, что по поводу “черных” зон ведется дискуссия. Такая зона якобы рассматривалась как один из вариантов введения кратковременных локдаунов.

Напомним, что уже со следующей недели в Украине могут ввести “карантин выходного дня“.