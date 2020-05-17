Чем планирует заняться Михаил Саакашвили на новом месте?

Об этом говорится в указе № 169/2020, который глава государства подписал 7 мая. Заместителем главы Исполнительного комитет реформ назначен бизнесмен Александр Ольшанский.

Назначение бывшего губернатора Одесской области и президента Грузии вызвало как одобрение, так и возмущение в среде украинских политиков, экспертов и рядовых граждан. Одни считают это хорошим знаком и предвестником изменений, другие – говорят, что и назначение, и сама должность – профанация. «Одесская жизнь» решила разобраться в некоторых вопросах.

Долгий путь к должности

Михаил Саакашвили – фигура неоднозначная, но точно заметная. Он появился в украинской политике весной 2015 года. Тогдашний президент Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив грузину украинское гражданство. Однако уже в ноябре 2016-го пути Порошенко и Саакашвили разошлись. И последнего уволили и даже в июле 2017-го лишили гражданства, после чего бывший одесский губернатор ушел в жесткую оппозицию к Петру Порошенко.

Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.

А 22 апреля нынешнего года Саакашвили заявил, что глава государства предложил ему должность вице-премьера по реформам. В конце апреля вопрос даже должен был быть вынесен на голосование Верховной Рады. Но этого так и не произошло.

И вот теперь уже официально, у Михаила Саакашвили новая должность. Председатель исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.

Большое возвращение или роль свадебного генерала

Основная задача Комитета – подготовка предложений по стратегическому планированию реформ и их внедрению. Но, по признанию самого Саакашвили, сначала он проведет в стране еще одну революцию – «антиэлитную».

– Все те люди, которые себя так хорошо чувствуют на этой «кормушке», – они никуда не ушли, они остались. И они ждут, пока у нас этот пыл пройдет, люди, которые хотят изменений, ослабнут, и они опять скажут, что вот, мы говорили, ничего у них не получилось, мы вас предупреждали, – заявил Михаил Саакашвили.

Также он считает, что для привлечения инвесторов нужны другие налоги и независимые суды. Кроме того, по словам Саакашвили, Украина сегодня может занять место Китая и вновь стать «индустриальным хабом Европы».

Вместе с тем, многие эксперты и политики посчитали назначение Саакашвили или фарсом, или стратегической ошибкой.

– Не случайно о Саакашвили вспомнили через год после избрания Зеленского. Было много вопросов по проведению реформ, изменений, которых ожидает общество. Недаром Зеленский заявил, что правительство будут менять до тех пор, пока не будет результата, – считает политолог Петр Олещук.

– Я думаю, теперь команде Зеленского стоит ожидать скандалов с господином Саакашвили. Люди не меняются. Это стратегическая ошибка главы украинского государства взять в свою команду экс-президента Грузии, который уже успел оскандалиться с бывшей украинской властью, – отметил политолог Иван Мезюхо.

– Это какая-то непонятная должность, наполнение которой зависит от личности. Михаил – это яркая личность. Как я понимаю, его основной миссией будет контролировать деньги МВФ, чтобы их меньше воровали. Наверное, это не плохо, – предположил народный депутат от фракции «Батьківщина» Алексей Кучеренко.

Фото: NewsOne

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.