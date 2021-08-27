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Чем будут кормить в школьных столовых одесских младшеклассников? (видео)

Чем будут кормить в школьных столовых одесских младшеклассников? (видео)

С начала нового учебного года в Одессе вводится новое реформированное меню для учащихся 1-4 классов в школьных столовых.

Об этом рассказала накануне глава департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

По словам чиновницы, работа над новым школьным меню велась в течение года. В мае его опробовали, а после провели опросы среди детей и родителей.

«Были предложения о введении большего количества овощей и фруктов. Мы учли все замечания и пожелания, и с нового года в новом меню будет больше кисломолочных продуктов, фруктов и овощей», – рассказала Буйневич.

По ее словам, в детских садах новое меню планируется ввести с 1 января 2022 года. Там из меню исключат консервированные продукты – их заменят замороженными. Также планируется увеличить количество телятины вместо курятины и сократить количество мучных и сладких изделий.

При этом Буйневич отмечает, что стоимость питания вырастет. Но в мэрии решили не изменять сумму компенсации за питание из городского бюджета, поскольку это не является обязанностью громады.

«За питание в детсадах платят родители, им помогают частичным финансированием из муниципального бюджета. Кормить же полностью бесплатно город может детей из льготных категорий, что мы и будем делать», – подытожила чиновница.

Напомним, в мае в Украине презентовали новое четырехнедельное школьное меню из 160 блюд, которое разработал известный шеф-повар, активист и кулинарный эксперт, популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко.

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Фото: ТАСС, видео: Думская, 1

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Редакция ПРОФИЛЬ

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