Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы осталась без света – адреса на 17 сентября

Часть Одессы осталась без света – адреса на 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, из-за плановых работ на электросетях, которые проводит ДТЭК, ряд улиц в Одессе останется до вечера без света.
Предлагаем вашему вниманию список адресов.

Северный РЭС

  • 1-й Дунаевский пер., 1, 1Б, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6;
  • 2-й Дунаевского пер., 1, 2А, 2Б, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 12А, 12В;
  • 3-й Дунаевского пер., 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
  • Конноармейская ул., 1, 1А;
  • Одесский пер., 3-7;
  • Наклонная ул.,1-59, 2-50, 174;
  • Шептицкого ул., 1, 3, 5;
  • Штилевая ул., 2-118, 25, 25А, 25Б, 57,85,87, 87А;
  • Дунаевского ул., 1-69, 2-60.

Света не будет до 22:00

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Центральный РЭС

  • 1-й Ползунова пер., 12А, 19;
  • 1-й Ступенчатый пер., 10-18, 11, 11А;
  • 2-я ул. Ползунова, 1-9, 2-16;
  • 2-й Ступенчатый пер., 1-9, 4-8;
  • Армейская ул., 10-14/1;
  • Гагарина просп., 10, 10А;
  • Уютная ул., 2-10, 3-7;
  • Николая Аркаса ул., 1-33, 2-54;
  • Морская ул., 5, 5/10, 5/11, 8А, 8А корп. 80;
  • Нескучная ул., 1А, 8, 27-49, 38-50;
  • Отрадная ул., 2, 4;
  • ул. Петра Лещенко, 2-22, 11-103, 88-106;
  • Северная ул.;
  • Северный пер., 33-47, 46;
  • Учебная ул., 1А, Б, В, Г, Д, 1Е, Ж, 1-5,6-22,27-55, 55А, 55Б;
  • Уютная ул., 9;
  • Черновицкий пер., 1-19, 2А-20А;
  • Чумацкая ул., 108, 109, 110;
  • Шевченко просп., 6/1, 6/2, 6/3, 6/4.

Плановое отключение с 09:00 до 19:00.

Ранее стало известно, что объединения совладельцев многоквартирных домов в Одесской области могутбесплатно получить генераторы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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