Часть Одессы осталась без света – адреса на 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, из-за плановых работ на электросетях, которые проводит ДТЭК, ряд улиц в Одессе останется до вечера без света.
Предлагаем вашему вниманию список адресов.
Северный РЭС
- 1-й Дунаевский пер., 1, 1Б, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6;
- 2-й Дунаевского пер., 1, 2А, 2Б, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 12А, 12В;
- 3-й Дунаевского пер., 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
- Конноармейская ул., 1, 1А;
- Одесский пер., 3-7;
- Наклонная ул.,1-59, 2-50, 174;
- Шептицкого ул., 1, 3, 5;
- Штилевая ул., 2-118, 25, 25А, 25Б, 57,85,87, 87А;
- Дунаевского ул., 1-69, 2-60.
Света не будет до 22:00
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Центральный РЭС
- 1-й Ползунова пер., 12А, 19;
- 1-й Ступенчатый пер., 10-18, 11, 11А;
- 2-я ул. Ползунова, 1-9, 2-16;
- 2-й Ступенчатый пер., 1-9, 4-8;
- Армейская ул., 10-14/1;
- Гагарина просп., 10, 10А;
- Уютная ул., 2-10, 3-7;
- Николая Аркаса ул., 1-33, 2-54;
- Морская ул., 5, 5/10, 5/11, 8А, 8А корп. 80;
- Нескучная ул., 1А, 8, 27-49, 38-50;
- Отрадная ул., 2, 4;
- ул. Петра Лещенко, 2-22, 11-103, 88-106;
- Северная ул.;
- Северный пер., 33-47, 46;
- Учебная ул., 1А, Б, В, Г, Д, 1Е, Ж, 1-5,6-22,27-55, 55А, 55Б;
- Уютная ул., 9;
- Черновицкий пер., 1-19, 2А-20А;
- Чумацкая ул., 108, 109, 110;
- Шевченко просп., 6/1, 6/2, 6/3, 6/4.
Плановое отключение с 09:00 до 19:00.
Ранее стало известно, что объединения совладельцев многоквартирных домов в Одесской области могутбесплатно получить генераторы.