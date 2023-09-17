Частина Одеси залишилася без світла – адреса на 17 вересня

Сьогодні, 17 вересня, через планові роботи на електромережах, які проводить ДТЕК, низка вулиць в Одесі залишиться до вечора без світла.
Пропонуємо до вашої уваги список адрес.
Північний РЕМ
- 1-й Дунаєвський пров., 1, 1Б, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6;
- 2-й Дунаєвського пров., 1, 2А, 2Б, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 12А, 12В;
- 3-й Дунаєвського пров., 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
- Кінноармійська вул., 1, 1А;
- Одеський пров., 3-7;
- Похила вул.,1-59, 2-50, 174;
- Шептицького вул., 1, 3, 5;
- Штильова вул., 2-118, 25, 25А, 25Б, 57,85,87, 87А;
- Дунаєвського вул., 1-69, 2-60.
Світла не буде до 22:00
Читайте також: Графіки відключень світла будуть введені тільки в одному випадку: пояснили в Міненерго
Центральний РЕМ
- 1-й Ползунова пров., 12А, 19;
- 1-й Східчастий пров., 10-18, 11, 11А;
- 2-а вул. Повзунова, 1-9, 2-16;
- 2-й Східчастий пров., 1-9, 4-8;
- Армійська вул., 10-14/1;
- Гагаріна просп., 10, 10А;
- Затишна вул., 2-10, 3-7;
- Микола Аркаса вул., 1-33, 2-54;
- Морська вул., 5, 5/10, 5/11, 8А, 8А корп. 80;
- Ненучна вул., 1А, 8, 27-49, 38-50;
- Отрадна вул., 2, 4;
- вул. Петра Лещенка, 2-22, 11-103, 88-106;
- Північна вул., 1-9, 6-12, 39А-49, 92-116;
- Північний пров., 33-47, 46;
- Учнівська вул., 1А, Б, В, Р, Д, 1Е, Ж, 1-5,6-22,27-55, 55А, 55Б;
- Уютна вул., 9;
- Чернівецький пров., 1-19, 2А-20А;
- Чумацька вул., 108, 109, 110;
- Шевченка просп., 6/1, 6/2, 6/3, 6/4.
Планове відключення з 09:00 до 19:00.
Раніше стало відомо, що об’єднання співвласників багатоквартирних будинків на Одещині можуть безкоштовно отримати генератори.