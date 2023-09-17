Частина Одеси залишилася без світла – адреса на 17 вересня

Вибираємо дизельний генератор: що потрібно враховувати Відключення електроенергії лише кілька годин негативно позначається на життєдіяльності всіх членів сім’ї. Щоб уникнути дискомфорту та забезпечити електроенергією своє житло, власники приватних будинків купують генератори. Що потрібно враховувати під час вибору цього джерела електроенергії? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Графіки відключень світла запровадять вже з жовтня Українські енергетичні компанії вже розробили графіки відключення електроенергії в осінньо-зимовий період. Їх планується запровадити з 1 жовтня 2023 року, але діяти вони почнуть лише за розпорядженням «Укренерго» та за необхідності скоротити споживання.

На думку експертів, уникнути відключень в умовах пікового навантаження буде досить складно. Коли ж почнуться відключення, як до них підготуватися та за яких умов їх може не бути, дізнавалася «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ