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Частина Одеси залишилася без світла – адреса на 17 вересня

Частина Одеси залишилася без світла – адреса на 17 вересня

Сьогодні, 17 вересня, через планові роботи на електромережах, які проводить ДТЕК, низка вулиць в Одесі залишиться до вечора без світла.
Пропонуємо до вашої уваги список адрес.

Північний РЕМ

  • 1-й Дунаєвський пров., 1, 1Б, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6;
  • 2-й Дунаєвського пров., 1, 2А, 2Б, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 12А, 12В;
  • 3-й Дунаєвського пров., 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
  • Кінноармійська вул., 1, 1А;
  • Одеський пров., 3-7;
  • Похила вул.,1-59, 2-50, 174;
  • Шептицького вул., 1, 3, 5;
  • Штильова вул., 2-118, 25, 25А, 25Б, 57,85,87, 87А;
  • Дунаєвського вул., 1-69, 2-60.

Світла не буде до 22:00

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Центральний РЕМ

  • 1-й Ползунова пров., 12А, 19;
  • 1-й Східчастий пров., 10-18, 11, 11А;
  • 2-а вул. Повзунова, 1-9, 2-16;
  • 2-й Східчастий пров., 1-9, 4-8;
  • Армійська вул., 10-14/1;
  • Гагаріна просп., 10, 10А;
  • Затишна вул., 2-10, 3-7;
  • Микола Аркаса вул., 1-33, 2-54;
  • Морська вул., 5, 5/10, 5/11, 8А, 8А корп. 80;
  • Ненучна вул., 1А, 8, 27-49, 38-50;
  • Отрадна вул., 2, 4;
  • вул. Петра Лещенка, 2-22, 11-103, 88-106;
  • Північна вул., 1-9, 6-12, 39А-49, 92-116;
  • Північний пров., 33-47, 46;
  • Учнівська вул., 1А, Б, В, Р, Д, 1Е, Ж, 1-5,6-22,27-55, 55А, 55Б;
  • Уютна вул., 9;
  • Чернівецький пров., 1-19, 2А-20А;
  • Чумацька вул., 108, 109, 110;
  • Шевченка просп., 6/1, 6/2, 6/3, 6/4.

Планове відключення з 09:00 до 19:00.

Раніше стало відомо, що об’єднання співвласників багатоквартирних будинків на Одещині можуть безкоштовно отримати генератори.

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