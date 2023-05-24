Часть одесских пляжей могут открыть для посещения: какие именно?

Большая часть пляжей Одессы по линии от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана может быть открыта для посещения и купания.

Об этом можно судить из сообщения, опубликованного Одесской районной военной администрацией.

В нем сказано, что сегодня, 24 мая 2023 года, издан приказ о проведении мероприятий по подготовке к частичному доступу на участки побережья Черного моря в пределах города Одессы с учетом того, что в стране действует военное положение.

В тексте приказа есть требования к городским властям по безопасности людей, которые пользуются пляжами. И если все эти требования будут выполнены, доступ к морю для одесситов и гостей города станет легальным.

Потому что люди и сейчас посещают пляжи, несмотря на формальный запрет там находиться и то, что официально они закрыты.

Еще в документе определена территория, на которой могут открыть пляжи. Это береговая линия Одессы — от пляжа «Ланжерон» до 16 станции Большого Фонтана.

Приказом четко определено и прописано, что следует сделать на участках пляжных зон. После проведения, специально созданной комиссией от Одесского городского совета, проверки выполнения условий приказа, соответствующие акты, до 5 июня, будут поданы в Одесскую областную военную администрацию.

Окончательное решение будет принято в Одесской ОВА и ОСУВ «Одесса».

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одесской области готовят альтернативные пляжам места отдыха.

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