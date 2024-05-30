Церковный праздник и приметы 30 мая: куда сегодня опасно ходить

Церковный праздник и приметы 30 мая: куда сегодня опасно ходить

В этот день, 30 мая, православная церковь вспоминает преподобного Исаакия (по новому стилю). А в народе день получил прозвище Змеиный. Какие традиции и приметы связаны с этим днем?

Преподобный Исаакий исповедник: напророчил гибель императору-еретику

30 мая по новому церковному календарю (12 июня по старому) – день памяти преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской.

Исаакий жил в IV веке. Он принял монашеский постриг и ушел жить в пустыню отшельником. Это были времена правления императора Валента – сторонника ереси Ария. Его последователи, ариане, преследовали тех, кто не соглашался с ними, а храмы закрывали и разрушали.

Узнав об этом, Исаакий покинул пустыню и пришел в Константинополь, где утешал православных, а императору напророчил гибель от готтов, если тот не откроет храмы. Император не поверил старцу и велел бросить его в темницу. Но пророчество Исаакия сбылось, после чего преподобного освободили и стали почитать как пророка.

После прихода к власти царя Феодосия Великого православным вернули храмы, а Исаакию построили жилище, где собирались другие монахи – так появилась новая обитель. Умер Исаакий в старости, вместо себя он оставил игуменом преподобного Далмата.

К преподобному Исааку, обращаются с молитвами помочь принять верное решение в трудной ситуации, укрепить в вере, исцелить душу и тело.

Церковный праздник 30 мая по старому стилю

Сегоджня, 30 мая, по старому календарному стилю в церкви вспоминают апостола Андроника и иже с ним.

У кого именины 30 мая

Именины сегодня отмечают носители имен Василий, Исаакий, Никанор, а также Адриан, Афанасий, Евдокия и Степан.

Исаакий Змеевик: приметы и запреты

В народном календаре 30 мая – праздник Исаакий Змеевик или Змеиный день. Прозвали его так потому, что в это время змеи выползают из нор и устраивают змеиные «свадьбы» и танцы, поэтому нужно остерегаться встречи с ними.

А еще считается, что какая погода в этот день – такой будет и осень.

Другие приметы этого дня:

  • паук плетет большую паутину в доме – к ненастной погоде;
  • шиповник зацвел только сейчас – зима будет суровой и без снега;
  • сова кричит ночью – будет резкое похолодание;
  • папоротник с утра «скрутил» листья – день будет солнечный и теплый.

Что нельзя делать сегодня:

  • идти в лес – может укусить змея;
  • поднимать с земли какие-либо чужие вещи и заводить новые знакомства – они принесут только несчастье;
  • отказывать в помощи тому, кто нуждается – отказ может стать причиной плачевных последствий.

Что можно делать сегодня:

  • В этот день наши предки уважительно относились к змеям. Считалось, что это день, когда пресмыкающиеся совершают «свадьбу», их следует обходить стороной.
  • Сегодняшний день, по народным поверьям, нужно постараться провести спокойно, быть максимально собранными, как никогда ранее.
  • В этот день можно сажать бобы.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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