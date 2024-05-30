Церковный праздник и приметы 30 мая: куда сегодня опасно ходить

В этот день, 30 мая, православная церковь вспоминает преподобного Исаакия (по новому стилю). А в народе день получил прозвище Змеиный. Какие традиции и приметы связаны с этим днем?
Преподобный Исаакий исповедник: напророчил гибель императору-еретику
30 мая по новому церковному календарю (12 июня по старому) – день памяти преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской.
Исаакий жил в IV веке. Он принял монашеский постриг и ушел жить в пустыню отшельником. Это были времена правления императора Валента – сторонника ереси Ария. Его последователи, ариане, преследовали тех, кто не соглашался с ними, а храмы закрывали и разрушали.
Узнав об этом, Исаакий покинул пустыню и пришел в Константинополь, где утешал православных, а императору напророчил гибель от готтов, если тот не откроет храмы. Император не поверил старцу и велел бросить его в темницу. Но пророчество Исаакия сбылось, после чего преподобного освободили и стали почитать как пророка.
После прихода к власти царя Феодосия Великого православным вернули храмы, а Исаакию построили жилище, где собирались другие монахи – так появилась новая обитель. Умер Исаакий в старости, вместо себя он оставил игуменом преподобного Далмата.
К преподобному Исааку, обращаются с молитвами помочь принять верное решение в трудной ситуации, укрепить в вере, исцелить душу и тело.
Церковный праздник 30 мая по старому стилю
Сегоджня, 30 мая, по старому календарному стилю в церкви вспоминают апостола Андроника и иже с ним.
У кого именины 30 мая
Именины сегодня отмечают носители имен Василий, Исаакий, Никанор, а также Адриан, Афанасий, Евдокия и Степан.
Исаакий Змеевик: приметы и запреты
В народном календаре 30 мая – праздник Исаакий Змеевик или Змеиный день. Прозвали его так потому, что в это время змеи выползают из нор и устраивают змеиные «свадьбы» и танцы, поэтому нужно остерегаться встречи с ними.
А еще считается, что какая погода в этот день – такой будет и осень.
Другие приметы этого дня:
- паук плетет большую паутину в доме – к ненастной погоде;
- шиповник зацвел только сейчас – зима будет суровой и без снега;
- сова кричит ночью – будет резкое похолодание;
- папоротник с утра «скрутил» листья – день будет солнечный и теплый.
Что нельзя делать сегодня:
- идти в лес – может укусить змея;
- поднимать с земли какие-либо чужие вещи и заводить новые знакомства – они принесут только несчастье;
- отказывать в помощи тому, кто нуждается – отказ может стать причиной плачевных последствий.
Что можно делать сегодня:
- В этот день наши предки уважительно относились к змеям. Считалось, что это день, когда пресмыкающиеся совершают «свадьбу», их следует обходить стороной.
- Сегодняшний день, по народным поверьям, нужно постараться провести спокойно, быть максимально собранными, как никогда ранее.
- В этот день можно сажать бобы.