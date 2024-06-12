Церковне свято та прикмети 12 червня: не надягайте чорне і не позичайте сіль

Церковне свято та прикмети 12 червня: не надягайте чорне і не позичайте сіль

Сьогодні, 12 червня православні християни відзначають за новим церковним календарем день пам’яті преподобного Петра Афонського. А в народі цей день отримав назву Петро Капусник. «Одеське життя» розповідає про традиції та прикмети 12 червня.

Петро Афонський: 53 роки провів на самоті і молитві

12 червня за новим календарним стилем (25 червня – за старим) – день пам’яті преподобного Петра Афонського.

Петро Афонський жив у Греції у VII-VIII ст. Він був воєводою у Константинопольському війську. Одного разу, 667 року, коли йшла війна з сирійцями, Петра взяли в полон. У в’язниці, куди кинули воєводу, він провів дуже багато часу і весь цей час Петро розмірковував, чому його покарав Господь. Тоді ж він і згадав, що раніше хотів піти до монастиря. Тоді Петро почав молитися Миколі Чудотворцю та поститися. Воєводі стали уві сні з’являтися святі, і одного ранку воїн прокинувся без ланцюгів і зміг втекти з в’язниці.

Петро вирушив у Рим – там він постригся у ченці, та був пішов жити на гору Афон. 53 роки провів святий на самоті та у молитві, там же, на Афоні, і помер. Його святі мощі зберігалися у монастирі святого Климента.

Церковне свято 12 червня за старим стилем

12 червня за старим календарним стилем – день пам’яті преподобного Ісаакія сповідника, ігумена обителі Далматської.

Прикмети на 12 червня: якими будуть літо та врожай

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то буде ясно.

  • роса ввечері випала – до спекотного літа;
  • світанок ясний – до гарного сіножаті;
  • пішов дощ – негода не дасть забрати сіно.

У народному календарі 12 червня – свято Петро Капустник. З цього дня вже закінчували посадку овочів та зернових, але капусту садити ще дозволялося. Вважалося, що після 12 червня всі зусилля підуть нанівець.

Що не можна робити 12 червня

  • Вдягати одяг чорного кольору, щоб не злякати щастя;
  • Позичати сіль – віддаси достаток;
  • Вважається, що давати цього дня щось із дому – погана прикмета, але якщо самі вирішили щось дати або подарувати людині – то це, навпаки, добре.

Що можна робити 12 червня

  • Святому Петру моляться про заступництво та зцілення від хвороб.
  • За народними прикметами 12 червня добре йти на рибалку – буде добрий улов, а потім приготувати рибний суп. Юшку, до речі, потрібно готувати в будь-якому випадку, навіть якщо «улов» буде з магазину: біла риба у блюді – до білої смуги у житті, червона – до кохання, а якщо з останньою ложкою загадати бажання, то воно здійсниться.

У кого іменини 12 червня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Анна, Андрій, Арсеній, Іван, Марія, Онуфрій, Петро, ​​Степан, Тимофій, Юліан.

За старим стилем іменини у Василя та Никанора.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk