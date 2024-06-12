Церковне свято та прикмети 12 червня: не надягайте чорне і не позичайте сіль

Петро Афонський: 53 роки провів на самоті і молитві

12 червня за новим календарним стилем (25 червня – за старим) – день пам’яті преподобного Петра Афонського.

Петро Афонський жив у Греції у VII-VIII ст. Він був воєводою у Константинопольському війську. Одного разу, 667 року, коли йшла війна з сирійцями, Петра взяли в полон. У в’язниці, куди кинули воєводу, він провів дуже багато часу і весь цей час Петро розмірковував, чому його покарав Господь. Тоді ж він і згадав, що раніше хотів піти до монастиря. Тоді Петро почав молитися Миколі Чудотворцю та поститися. Воєводі стали уві сні з’являтися святі, і одного ранку воїн прокинувся без ланцюгів і зміг втекти з в’язниці.

Петро вирушив у Рим – там він постригся у ченці, та був пішов жити на гору Афон. 53 роки провів святий на самоті та у молитві, там же, на Афоні, і помер. Його святі мощі зберігалися у монастирі святого Климента.

Церковне свято 12 червня за старим стилем

12 червня за старим календарним стилем – день пам’яті преподобного Ісаакія сповідника, ігумена обителі Далматської.

Прикмети на 12 червня: якими будуть літо та врожай

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то буде ясно.

роса ввечері випала – до спекотного літа;

світанок ясний – до гарного сіножаті;

пішов дощ – негода не дасть забрати сіно.

У народному календарі 12 червня – свято Петро Капустник. З цього дня вже закінчували посадку овочів та зернових, але капусту садити ще дозволялося. Вважалося, що після 12 червня всі зусилля підуть нанівець.

Що не можна робити 12 червня

Вдягати одяг чорного кольору, щоб не злякати щастя;

Позичати сіль – віддаси достаток;

Вважається, що давати цього дня щось із дому – погана прикмета, але якщо самі вирішили щось дати або подарувати людині – то це, навпаки, добре.

Що можна робити 12 червня

Святому Петру моляться про заступництво та зцілення від хвороб.

За народними прикметами 12 червня добре йти на рибалку – буде добрий улов, а потім приготувати рибний суп. Юшку, до речі, потрібно готувати в будь-якому випадку, навіть якщо «улов» буде з магазину: біла риба у блюді – до білої смуги у житті, червона – до кохання, а якщо з останньою ложкою загадати бажання, то воно здійсниться.

У кого іменини 12 червня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Анна, Андрій, Арсеній, Іван, Марія, Онуфрій, Петро, ​​Степан, Тимофій, Юліан.

За старим стилем іменини у Василя та Никанора.