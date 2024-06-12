Церковне свято та прикмети 12 червня: не надягайте чорне і не позичайте сіль

Сьогодні, 12 червня православні християни відзначають за новим церковним календарем день пам’яті преподобного Петра Афонського. А в народі цей день отримав назву Петро Капусник. «Одеське життя» розповідає про традиції та прикмети 12 червня.
Петро Афонський: 53 роки провів на самоті і молитві
12 червня за новим календарним стилем (25 червня – за старим) – день пам’яті преподобного Петра Афонського.
Петро Афонський жив у Греції у VII-VIII ст. Він був воєводою у Константинопольському війську. Одного разу, 667 року, коли йшла війна з сирійцями, Петра взяли в полон. У в’язниці, куди кинули воєводу, він провів дуже багато часу і весь цей час Петро розмірковував, чому його покарав Господь. Тоді ж він і згадав, що раніше хотів піти до монастиря. Тоді Петро почав молитися Миколі Чудотворцю та поститися. Воєводі стали уві сні з’являтися святі, і одного ранку воїн прокинувся без ланцюгів і зміг втекти з в’язниці.
Петро вирушив у Рим – там він постригся у ченці, та був пішов жити на гору Афон. 53 роки провів святий на самоті та у молитві, там же, на Афоні, і помер. Його святі мощі зберігалися у монастирі святого Климента.
Церковне свято 12 червня за старим стилем
12 червня за старим календарним стилем – день пам’яті преподобного Ісаакія сповідника, ігумена обителі Далматської.
Прикмети на 12 червня: якими будуть літо та врожай
Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то буде ясно.
- роса ввечері випала – до спекотного літа;
- світанок ясний – до гарного сіножаті;
- пішов дощ – негода не дасть забрати сіно.
У народному календарі 12 червня – свято Петро Капустник. З цього дня вже закінчували посадку овочів та зернових, але капусту садити ще дозволялося. Вважалося, що після 12 червня всі зусилля підуть нанівець.
Що не можна робити 12 червня
- Вдягати одяг чорного кольору, щоб не злякати щастя;
- Позичати сіль – віддаси достаток;
- Вважається, що давати цього дня щось із дому – погана прикмета, але якщо самі вирішили щось дати або подарувати людині – то це, навпаки, добре.
Що можна робити 12 червня
- Святому Петру моляться про заступництво та зцілення від хвороб.
- За народними прикметами 12 червня добре йти на рибалку – буде добрий улов, а потім приготувати рибний суп. Юшку, до речі, потрібно готувати в будь-якому випадку, навіть якщо «улов» буде з магазину: біла риба у блюді – до білої смуги у житті, червона – до кохання, а якщо з останньою ложкою загадати бажання, то воно здійсниться.
У кого іменини 12 червня
Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Анна, Андрій, Арсеній, Іван, Марія, Онуфрій, Петро, Степан, Тимофій, Юліан.
За старим стилем іменини у Василя та Никанора.