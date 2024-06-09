Церковный праздник 9 июня: почему сегодня нельзя в одевать черную одежду

Жизнь святителя Кирилла

По новому стилю 9 июня Православная церковь Украины чтит память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.

Кирилл, живший в IV веке, был представителем выдающейся христианской семьи. В молодости он отправился к скиту святого Макария в Нитрийских горах, где провел 6 лет. После этого Феофил, патриарх Александрийский, рукоположил его в дьяконы.

Кирилл стал известным проповедником, а после смерти Феофила был избран патриархом. Он руководил церковью в течение 32 лет, активно защищая веру и борясь с ересями и иудейской верой. Кирилл также оставил после себя значительное литературное наследие, включая толкование на Евангелии: «Толкование на Евангелие от Луки», «От Иоанна», «Послание апостола Павла к Коринфянам и Евреям» и «Апологию в защиту христианства».

Церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю (т.е. старый стиль), 9 июня – это день памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардейского.

Справка

2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходных) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря – сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Народные традиции и приметы 9 июня

В народном календаре этот день известен как день Кирилла, и он ассоциируется с уменьшением количества комаров.

Ограничения на 9 июня

Церковь призывает избегать ссор, брани, клеветы, оскорблений, а также алчности, зависти и отчаяния.

Согласно народным предрассудкам, в этот день не рекомендуется разрешать конфликты, носить черную одежду или выражать негативные эмоции во избежание «черной полосы» в жизни.

Разрешены действия на 9 июня

Люди обращаются к святителю Кириллу с просьбой о защите от зла ​​и мудрости. Этот день считается благоприятным для начала новых дел.

У Кириллов день принято встречать рассвет, делать генеральную уборку и избавляться от негативных мнений. Считается, что это время идеально подходит для признаний и свадеб, а также для посадки поздней рассады в огороде.

У кого именины 9 июня

День ангела по новому стилю сегодня празднуют Иван, Кирилл, Александр, Алексей, Рафаэль, Ян, Марианна, Мария, Марта, Марфа и Фекла.

Имениники по старому стилю: Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Ян и Анастасия.