Церковный праздник 9 июня: почему сегодня нельзя в одевать черную одежду

9 июня 2024 года, согласно новому лианскому церковному календарю, отмечается память святителя Кирилла. По сдержанному стилю верующие чтят память священномученика Ферапонта. В народе этот день известен как день Кирилла.
Жизнь святителя Кирилла
По новому стилю 9 июня Православная церковь Украины чтит память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.
Кирилл, живший в IV веке, был представителем выдающейся христианской семьи. В молодости он отправился к скиту святого Макария в Нитрийских горах, где провел 6 лет. После этого Феофил, патриарх Александрийский, рукоположил его в дьяконы.
Кирилл стал известным проповедником, а после смерти Феофила был избран патриархом. Он руководил церковью в течение 32 лет, активно защищая веру и борясь с ересями и иудейской верой. Кирилл также оставил после себя значительное литературное наследие, включая толкование на Евангелии: «Толкование на Евангелие от Луки», «От Иоанна», «Послание апостола Павла к Коринфянам и Евреям» и «Апологию в защиту христианства».
Церковный праздник по старому стилю
По юлианскому календарю (т.е. старый стиль), 9 июня – это день памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардейского.
Справка
2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходных) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря – сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.
Народные традиции и приметы 9 июня
В народном календаре этот день известен как день Кирилла, и он ассоциируется с уменьшением количества комаров.
Ограничения на 9 июня
Церковь призывает избегать ссор, брани, клеветы, оскорблений, а также алчности, зависти и отчаяния.
Согласно народным предрассудкам, в этот день не рекомендуется разрешать конфликты, носить черную одежду или выражать негативные эмоции во избежание «черной полосы» в жизни.
Разрешены действия на 9 июня
Люди обращаются к святителю Кириллу с просьбой о защите от зла и мудрости. Этот день считается благоприятным для начала новых дел.
У Кириллов день принято встречать рассвет, делать генеральную уборку и избавляться от негативных мнений. Считается, что это время идеально подходит для признаний и свадеб, а также для посадки поздней рассады в огороде.
У кого именины 9 июня
День ангела по новому стилю сегодня празднуют Иван, Кирилл, Александр, Алексей, Рафаэль, Ян, Марианна, Мария, Марта, Марфа и Фекла.
Имениники по старому стилю: Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Ян и Анастасия.