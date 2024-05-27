Церковный праздник 27 мая: каких святых почитают, запреты дня и именинники

День памяти священномученика Ферапонта и мученицы Феодоры

27 мая по новому календарному стилю – день памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардейского.

Ферапонт жил в III веке в городе Сардис (Малая Азия). Он был местным епископом, проповедовал христианскую веру и крестил многих эллинов. Правитель Юлиан, узнав об этом, велел бросить епископа в темницу. Там его оставили без еды и воды, стараясь таким образом заставить отказаться от веры, но Ферапонт стойко выдержал все испытания. Тогда его начали водить в оковах городами и публично пытать — как назидание другим. Эффект был обратным: видя мужество епископа, христиане только крепли в вере. Но после очередного избиения Ферапонт умер — по преданию, в тот же миг колья, к которым был привязан епископ, дали ростки и стали деревьями. Их листья исцеляли тех, кто обращался с искренней молитвой к святому.

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27 мая по новому стилю упоминают также мученицу Феодора, жившую в III-IV веках в Александрии. Это были времена правления императора Диоклетиана, который сам являлся язычником и устраивал гонения на христиан. Феодора, как христианку, привели к нему на суд и потребовали, чтобы она отказалась от веры. Когда Феодора отказалась, ее отправили в блудный дом. Честь девушки спас воин Дидим – он защитил ее и отдал ей свою одежду. За это его отправили на казнь – Феодора пошла вместе с ним.

Церковный праздник 27 мая по старому стилю

27 мая по старому календарю вспоминают мученика Исидора.

После перехода Православной церкви Украины на новый церковный календарь 2023 даты православных праздников с фиксированной датой (непереходных) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжает придерживаться прежнего календаря – сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Что нельзя делать 27 мая

Сегодня, как и в любой другой день, церковь выступает против злословия, обид, алчности, зависти. Особенно нужно следить за своим языком – святая Феодора не терпит сплетен.

По народным приметам пустые разговоры и сплетни могут привести к разладу в семье, так и говорили: «На Федору — не выносите из дома мусор». По этой же причине не советуют в этот день убирать в доме, особенно подметать – это считается плохой приметой, к семейным ссорам и невзгодам.

Что можно делать 27 мая

Святому Ферапонту молятся об исцелении духовном и физическом. У святой Феодоры просят поддержки в семейных делах.

Сегодня следует говорить только по делу – это принесет пользу и убережет от слухов. Доброй приметой считается помирить ссорящихся.

В старину в этот день задобряли домового и привлекали в дом достаток и финансы: ставили в укромном месте чашку или тарелку и бросали в нее несколько монет.

Именинники 27 мая

День ангелапо новому календарю сегодня празднуют Иван, Киприан, Фотий, Феодора.

Именины по старому календарю отмечают Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Александр, Петр, Яков, Ян.