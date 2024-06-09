Церковне свято 9 червня: чому сьогодні не можна в дягати чорний одяг

Життя святителя Кирила

За новим стилем 9 червня Православна церква України вшановує пам’ять святителя Кирила, архієпископа Олександрійського.

Кирило, який жив у IV столітті, був представником видатної християнської родини. У молодості він відправився до скиту святого Макарія в Нітрійських горах, де провів 6 років. Після цього Феофіл, патріарх Олександрійський, висвятив його в диякони.

Кирило став відомим проповідником, а після смерті Феофіла був обраний патріархом. Він керував церквою протягом 32 років, активно захищаючи віру та борючись з єресями та з іудейською вірою. Кирило також залишив після себе значний літературний спадок, включаючи тлумачення на Євангелії: “Тлумачення на Євангелія від Луки”, “Від Іоанна”, “Послання апостола Павла до Коринтян і Євреїв” та “Апологію на захист християнства”.

Церковне свято за старим стилем

За юліанським календарем (т.з старий стиль), 9 червня – це день пам’яті священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського.

Довідка

2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар, і дати православних свят із фіксованою датою (неперехідних) змістилися на 13 днів раніше. Однак частина вірян продовжують дотримуватися колишнього календаря – збереження старого стилю залишається правом релігійних громад і монастирів.

Народні традиції та прикмети 9 червня

У народному календарі цей день відомий як Кирилів день, і він асоціюється зі зменшенням кількості комарів.

Обмеження на 9 червня

Церква закликає уникати сварок, лайки, наклепів, образ, а також жадібності, заздрощів та відчаю.

Згідно з народними забобонами, у цей день не рекомендується вирішувати конфлікти, носити чорний одяг або висловлювати негативні емоції, щоб уникнути “чорної смуги” у житті.

Дозволені дії на 9 червня

Люди звертаються до святителя Кирила з проханням про захист від зла та мудрість. Цей день також вважається сприятливим для початку нових справ.

У Кирилів день прийнято зустрічати світанок, робити генеральне прибирання та позбавлятися від негативних думок. Вважається, що цей час ідеально підходить для освідчень та весіль, а також для висаджування пізньої розсади в городі.

В кого іменини 9 червня

День ангела за новим стилем сьогодні святкують Іван, Кирило, Олександр, Олексій, Рафаель, Ян, Маріанна, Марія, Марта, Марфа та Фекла.

Імениники за старим стилем: Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян та Анастасія.