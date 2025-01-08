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Церковне свято 8 січня: що не можна робити сьогодні до обіду

Церковне свято 8 січня: що не можна робити сьогодні до обіду

Сьогодні, 8 січня 2025 року (21 січня за старим стилем), православна церква згадує преподобних Григорія чудотворця та Григорія самітника Печерських. Про традиції, прикмети та заборони цієї дати і яке церковне свято сьогодні відзначають за старим стилем, розповідає «Одеське життя».

Хто такі преподобні Григорій чудотворець і Григорій затворник Печерські

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Григорій чудотворець жив у XI столітті, чернечий постриг прийняв у Києво-Печерській лаврі. Його знали за його вченість – він багато читав, багато знав, а книжки вважав своїм єдиним надбанням. У переказі сказано, що Григорій мав дар розуміння: він кілька разів зустрічав злодіїв в обителі – то в келії, то в саду монастиря – і всіх чернець переконав залишити свій промисел і почати жити чесно.

Якось Григорій ішов за водою до Дніпра – там його побачили юнаки князя Ростислава. Вони почали сміятися з нього, знущатися і лаяти його. Монах терпів, але потім відповів: «Діти, вам би належало журитися і просити молитов, бо над вами вже вирішено суд Божий… Ви всі разом із вашим князем знайдете смерть у воді». Про це донесли князю Ростиславу, і він, розгніваний, велів кинути пов’язаного Григорія до Дніпра. Однак пророцтво ченця збулося: Ростислав і княжичі потонули, коли рятувалися втечею від половців – на очах у брата, князя Володимира Мономаха.

***
Григорій, самітник Києво-Печерський, жив у XIV столітті. Про нього відомо досить мало: він жив у затворі, харчувався все життя невареною травою. Коли до нього приходили хворі, цю траву давав і їм – і вони зцілювалися.

8 січня також відзначають день пам’яті святителя Омеляна, єпископа Кізичного, який постраждав за віру в ІХ столітті.

За юліанським календарем сьогодні Собор Пресвятої Богородиці.

Прикмети на 8 січня: яким буде літо?

За прикметами дня судять, якою буде погода і літо:

  • сніжки добре ліпляться – до тепла;
  • зяблики заспівали – чекай на потепління з дня на день;
  • захід червоного кольору – буде мороз;
  • ворони галдять – до хуртовини;
  • день видався морозним і хуртовим – літо буде холодним.

У народі 8 січня – Ємельянов день. Його, як і Івана Бражника, вважали Перезимником, тобто, перехідним часом від зими до весни.

Що не можна робити сьогодні

  • Сваритися, відмовляти у допомозі, ледарити;
  • Працювати в першій половині дня – все піде вкрив і навскіс, але потім можна займатися будь-якою справою.
  • Погана прикмета – варити та пити кисіль сьогодні, вважається, що це може привернути нещастя до будинку.

Що можна робити 8 січня

  • У шанованих сьогодні святих просять про звільнення від хвороб, про послання мудрості для близьких, які ведуть неправедне життя, а також допомогу у зміцненні сім’ї, вихованні дітей.
  • У народі цього дня запрошували у гості та пригощали кума з кумою – вважалося, що це зміцнить здоров’я дітей. Кум і кума приходили до хати до хрещеників зі шматком мила та рушником.
  • Традиційно цього дня також проводжають Різдвяні свята та повертаються до повсякденних справ.

Хто відзначає іменини 8 січня

  • Іменини сьогодні відзначають Василь, Василина, Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Домініка, Євген, Омелян, Іван, Ілля, Михайло, Пафнутий, Юліан.
  • За старим стилем день ангела в Олександра, Дмитра, Михайла, Марії, Юхима, Григорія, Давида.
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