Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 8 января: холодно или тепло?

Погода в Одессе 8 января: холодно или тепло?

По данным синоптиков, завтра, в среду, 8 января 2025 года, Одессе и Одесской области ожидается облачная погода, но с прояснениями. Существенных осадков не предвидится.

Прогноз погоды в Одессе на 8 января

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По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем она поднимется до 10-12°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 8 января

По Одесской области завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем 10-15°С выше нуля.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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