Церковный праздник 8 апреля: православные почитают сразу шестерых апостолов

В понедельник, 8 апреля 2024 года, по новому лианскому календарю почитается память апостолов от 70-ти: Иродиона, Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта и Ерма. По старому, юлианскому календарю, Собор Архангела Гавриила.
Иродион был родом из Тарса Киликийского, он был родственником святого апостола Павла. Иродион служил святым апостолам, и они были назначены его епископом Неопатрийским. Он обращал многих к вере во Христа. Погиб он вместе с апостолом Петром.
Агав был пророком и имел дар предвидения. Его упоминают в апостольских Деяниях. Он пророчествовал голод великий, который должен был наступить по всей вселенной.
Руфь упоминается святым апостолом Павлом в Послании к Римлянам. Он стал епископом в Тивах в Элладе.
Асинкрит также упоминается в Послании к Римлянам. Он стал епископом в Иркании, края Азиатском.
Флегонт упоминается также в Послании к Римлянам. Он стал епископом в Маратоне, граде Тракийском.
Ерма был епископом в Далматии.
Эти апостолы проповедовали благовестие Христово, неверных приводили к вере, и все они умерли мученической смертью.
Праздник 8 апреля по старому стилю — Собор Архангела Гавриила.
Приметы, запреты и народные традиции
Согласно приметам, если сегодня умыться холодной водой, дольше будешь молодым и красивым.
Что можно делать 8 апреля
Святому Иродиону и другим апостолам молятся с просьбами помочь принять правильное решение, найти утешение и покой, укрепить веру и не упасть духом.
День считается благоприятным для примирения. Также сегодня нужно помочь тем, кто нуждается и подать милостыню.
По народным обычаям с этого дня начинали весеннюю вспашку.
Что нельзя делать 8 апреля
Среди запретов, которые сегодня нельзя делать, — ругаться, ссориться, сплетничать, завидовать, оскорблять людей или животных, отказывать в помощи.
Продолжается Великий пост 2024 — постящимся, запрещается горячая еда с маслом, принадлежит сухоедению.
Народные приметы не советуют в этот день делать уборку, ходить на рыбалку или охоту и строить далеко идущие планы — все не заладится.
Именины 8 апреля
День ангела в этот день по новому календарю празднуют Иван, Мария и Сергей, а по старому — Лариса, Гаврило, Василий, Анна, Алла, Кондратий, Вера, Мария.