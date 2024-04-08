Церковный праздник 8 апреля: православные почитают сразу шестерых апостолов

Иродион был родом из Тарса Киликийского, он был родственником святого апостола Павла. Иродион служил святым апостолам, и они были назначены его епископом Неопатрийским. Он обращал многих к вере во Христа. Погиб он вместе с апостолом Петром.

Агав был пророком и имел дар предвидения. Его упоминают в апостольских Деяниях. Он пророчествовал голод великий, который должен был наступить по всей вселенной.

Руфь упоминается святым апостолом Павлом в Послании к Римлянам. Он стал епископом в Тивах в Элладе.

Асинкрит также упоминается в Послании к Римлянам. Он стал епископом в Иркании, края Азиатском.

Флегонт упоминается также в Послании к Римлянам. Он стал епископом в Маратоне, граде Тракийском.

Ерма был епископом в Далматии.

Эти апостолы проповедовали благовестие Христово, неверных приводили к вере, и все они умерли мученической смертью.

Праздник 8 апреля по старому стилю — Собор Архангела Гавриила.

Приметы, запреты и народные традиции

Согласно приметам, если сегодня умыться холодной водой, дольше будешь молодым и красивым.

Что можно делать 8 апреля

Святому Иродиону и другим апостолам молятся с просьбами помочь принять правильное решение, найти утешение и покой, укрепить веру и не упасть духом.

День считается благоприятным для примирения. Также сегодня нужно помочь тем, кто нуждается и подать милостыню.

По народным обычаям с этого дня начинали весеннюю вспашку.

Что нельзя делать 8 апреля

Среди запретов, которые сегодня нельзя делать, — ругаться, ссориться, сплетничать, завидовать, оскорблять людей или животных, отказывать в помощи.

Продолжается Великий пост 2024 — постящимся, запрещается горячая еда с маслом, принадлежит сухоедению.

Народные приметы не советуют в этот день делать уборку, ходить на рыбалку или охоту и строить далеко идущие планы — все не заладится.

Именины 8 апреля

День ангела в этот день по новому календарю празднуют Иван, Мария и Сергей, а по старому — Лариса, Гаврило, Василий, Анна, Алла, Кондратий, Вера, Мария.