Что отмечают православные 26 марта: Собор Архангела Гавриила и другие церковные праздники

26 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

26 марта по новому церковному календарю православные верующие отмечают собор архангела Гавриила.

Что такое Собор Архангела Гавриила

Это праздник в христианстве, посвященный Архангелу Гавриилу, который известен во многих религиозных традициях как вестник Божий. В православии он вместе с Архангелом Михаилом имеет звание Архистратига. Праздник отмечается в честь освящения храма святого, возведенного в Константинополе в XVII веке.

Архангел Гавриил считается посланником Божьим, который благовествовал Деве Марии о Воплощении Сына Божьего, а также играл важную роль во многих ключевых событиях библейской истории. Его имя означает «Крепость Божья», и он часто изображается с цветущей райской ветвью или лилией.

Народные приметы 26 марта

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: погода в этот день укажет, какой она будет в конце сентября;

на заре солнце белое и ясное — больше не будет снега;

заморозки — к холодной и затяжной весне;

на крыше лежит снег — он еще будет лежать 30 дней;

зазеленела черемуха — пора сажать картошку.

Что нельзя делать 26 марта

Сегодня нельзя делать следующее:

Заводить новые знакомства, начинать важные дела.

Употреблять алкогольные напитки.

Прясть, ведь это принесет беду.

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