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Что отмечают православные 26 марта: Собор Архангела Гавриила и другие церковные праздники

Что отмечают православные 26 марта: Собор Архангела Гавриила и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 26 марта. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

26 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

26 марта по новому церковному календарю православные верующие отмечают собор архангела Гавриила.

Что такое Собор Архангела Гавриила

Это праздник в христианстве, посвященный Архангелу Гавриилу, который известен во многих религиозных традициях как вестник Божий. В православии он вместе с Архангелом Михаилом имеет звание Архистратига. Праздник отмечается в честь освящения храма святого, возведенного в Константинополе в XVII веке.

Архангел Гавриил считается посланником Божьим, который благовествовал Деве Марии о Воплощении Сына Божьего, а также играл важную роль во многих ключевых событиях библейской истории. Его имя означает «Крепость Божья», и он часто изображается с цветущей райской ветвью или лилией.

Народные приметы 26 марта

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: погода в этот день укажет, какой она будет в конце сентября;
  • на заре солнце белое и ясное — больше не будет снега;
  • заморозки — к холодной и затяжной весне;
  • на крыше лежит снег — он еще будет лежать 30 дней;
  • зазеленела черемуха — пора сажать картошку.

Что нельзя делать 26 марта

Сегодня нельзя делать следующее:

  • Заводить новые знакомства, начинать важные дела.
  • Употреблять алкогольные напитки.
  • Прясть, ведь это принесет беду.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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Редакция ПРОФИЛЬ
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