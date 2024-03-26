Что отмечают православные 26 марта: Собор Архангела Гавриила и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 26 марта. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
26 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
26 марта по новому церковному календарю православные верующие отмечают собор архангела Гавриила.
Что такое Собор Архангела Гавриила
Это праздник в христианстве, посвященный Архангелу Гавриилу, который известен во многих религиозных традициях как вестник Божий. В православии он вместе с Архангелом Михаилом имеет звание Архистратига. Праздник отмечается в честь освящения храма святого, возведенного в Константинополе в XVII веке.
Архангел Гавриил считается посланником Божьим, который благовествовал Деве Марии о Воплощении Сына Божьего, а также играл важную роль во многих ключевых событиях библейской истории. Его имя означает «Крепость Божья», и он часто изображается с цветущей райской ветвью или лилией.
Народные приметы 26 марта
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: погода в этот день укажет, какой она будет в конце сентября;
- на заре солнце белое и ясное — больше не будет снега;
- заморозки — к холодной и затяжной весне;
- на крыше лежит снег — он еще будет лежать 30 дней;
- зазеленела черемуха — пора сажать картошку.
Что нельзя делать 26 марта
Сегодня нельзя делать следующее:
- Заводить новые знакомства, начинать важные дела.
- Употреблять алкогольные напитки.
- Прясть, ведь это принесет беду.
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