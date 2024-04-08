Церковне свято 8 квітня: православні шанують відразу шістьох апостолів

Іродіон був родом з Тарсу Киликійського, він був родичем святого апостола Павла. Іродіон служив святим апостолам, і вони призначили його єпископом Неопатрійським. Він навертав багатьох до віри в Христа. Загинув він разом з апостолом Петром.

Агав був пророком і мав дар передбачення. Його згадують в апостольських Діяннях. Він пророкував голод великий, який мав настати по всій вселенній.

Руф згадується святим апостолом Павлом у Посланні до Римлян. Він став єпископом у Тивах, що в Елладі.

Асинкріт також згадується у Посланні до Римлян. Він став єпископом в Ірканії, краю Азійському.

Флегонт згадується також у Посланні до Римлян. Він став єпископом у Маратоні, граді Тракійському.

Єрма був єпископом у Далматії.

Ці апостоли проповідували благовістя Христове, невірних приводили до віри, і всі вони померли мученицькою смертю.

Свято 8 квітня за старим стилем – Собор Архангела Гавриїла.

Прикмети, заборони та народні традиції

Згідно з прикметами, якщо сьогодні вмитися холодною водою, довше будеш молодим і красивим.

Що можна робити 8 квітня

Святому Іродіону та іншим апостолам моляться з проханнями допомогти ухвалити правильне рішення, знайти розраду і спокій, зміцнити віру і не впасти духом.

День вважається сприятливим для примирення. Також сьогодні потрібно допомогти тим, хто потребує і подати милостиню.

За народними звичаями з цього дня починали весняну оранку.

Що не можна робити 8 квітня

Серед заборон, що сьогодні не можна робити, – лаятися, сваритися, пліткувати, заздрити, ображати людей або тварин, відмовляти в допомозі.

Триває Великий піст 2024 – тим, хто поститься, забороняється гаряча їжа з олією, належить сухоїдіння.

Народні прикмети не радять цього дня робити прибирання, ходити на риболовлю чи полювання і будувати далекосяжні плани – все не заладиться.

Іменини 8 квітня

День ангела в цей день за новим календарем святкують Іван, Марія і Сергій, а за старим — Лариса, Гаврило, Василь, Ганна, Алла, Кіндрат, Віра, Марія.