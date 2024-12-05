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Церковне свято 5 грудня: що можна, а чого не можна робити у Савин день

Церковне свято 5 грудня: що можна, а чого не можна робити у Савин день

Сьогодні, 5 грудня 2024 року, православна церква згадує (за новим церковним календарем) Саву Освяченого, чудотворця. У народному календарі це Савин день. Про традиції, прикмети та заборони цієї дати і яке церковне свято сьогодні за старим стилем – читайте у матеріалі «Одеського життя».

Хто такий преподобний Сава Освячений

Сьогодні, 5 грудня, за новим календарем (18 грудня за старим) – день пам’яті преподобного Сави Освяченого.

Сава Освячений жив у V столітті, у Каппадокії (нині – територія Туреччини). Коли йому виповнилося 8 років, він вступив до монастиря поблизу та прожив там 10 років. Батьки вмовляли юнака повернутися і одружитися, але він вирішив присвятити життя Богові.

Сава так досяг успіху в пості та молитвах, що отримав дар чудотворення – міг зцілювати людей від тяжких хвороб і проганяти бісів. Ще за десять років він вирушив до Єрусалиму, де оселився в монастирі старця Феоктиста з дуже суворим статутом. Там 5 років Сава провів у затворі у печері.

Преподобний Євфимій – відомий старець, молитовник та чудотворець – став духовним наставником Сави. Після смерті старця учні потягнулися до Сави. Він заснував обитель, яка стала називатися “Велика Лавра”. У різний час у ній трудилися відомі християнські праведники. Також преподобний Сава написав перший статут церковних служб – він досі використовується у православній церкві.

Преподобний Сава помер 5 грудня 532 у віці 93 років.

За старим церковним календарем сьогодні день пам’яті святого Прокопія та благовірного князя Ярополка Ізяславича.

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Про що говорять прикмети на 5 грудня

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За прикметами дня можна судити, якою буде зима і погода:

  • тепла погода в цей день – зима буде довгою та сніжною;
  • на вулиці мороз – чекай на відлигу та сніг з дощем;
  • галки та ворони збираються у великі зграї – випаде сніг, а якщо сідають на землю – буде відлига.

У народі 5 грудня – свято Савин день, Сава. Вважається, що Сава продовжує Варваріно справу, і мороз міцнішає.

Що не можна робити сьогодні

  • Категорично забороняється конфліктувати, сваритися, сваритися, бо сварка затягнеться надовго, а то й назавжди.
  • Не слід розпочинати жодних важливих справ, особливо чоловікам – вважається, що всі вони не увінчаються успіхом.

Що можна робити 5 грудня

  • У православне свято сьогодні звертаються до преподобного Сави з проханнями про благополуччя у сім’ї та щоб Бог дав дітей.
  • Це сприятливий день, щоб провести його вдома, у колі близьких та рідних людей. У цей день люди намагаються бути добрішими один до одного.
  • А ще Савін день вважається сприятливим для сватання – вважається, що шлюб буде міцним.
  • Є одна особлива прикмета: вважається, якщо в цей день покласти під подушку монету, то гроші потечуть у будинок річкою і можна забути про фінансові проблеми.

У кого іменини 5 грудня

  • Іменини сьогодні відзначають Захар, Ілля, Геннадій, Сергій.
  • За старим стилем день ангела в Івана, Петра, Максима, Володимира, Архіпа, Федора, Михайла, Павла, Олексія.
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