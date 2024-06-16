Церковный праздник 16 июня: что нельзя делать, чтобы счастье не пошло

День памяти святителя Тихона — церковный праздник сегодня

16 июня по новому календарному стилю (29 июня по старому) – день памяти святителя Тихона, епископа Амафунтского.

Святой Тихон жил в IV-V веках на Кипре, где родился в христианской семье. В юном возрасте получил дар чудотворения. Однажды, когда отец, бывший пекарем, послал его на рынок продавать выпечку, Тихон раздал все хлебы нищим. Разгневанный отец получил от сына ответ: «Дающий Богу сторицей примет». После этого оказалось, что амбар пекаря наполнен выпечкой.

В течение жизни Тихон совершал много добрых дел, был принят в церковный клир и впоследствии стал епископом. Он активно выступал против язычества, помогая язычникам принять христианство. Святитель Тихон был чрезвычайно милосерден, постоянно помогал пожилым, нищим и отверженным. Умер святой в 425 году.

Церковный праздник 16 июня по старому стилю

По старому календарному стилю (по юлианскому календарю) 16 июня чествуют мученика Лукиллиана и других.

Народный праздник 16 июня

В народном календаре 16 июня отмечают праздник Тихон Тихий. В это время умолкают певческие птицы, оставляя петь только соловья ко дню Петра и Павла.

Что нельзя делать 16 июня

Церковь не одобряет ругательства, ссор, клеветы, алчности, зависти и уныния в любой день, в том числе 16 июня. Нельзя отказывать в помощи просящему.

Народные приметы не советуют работать на огороде – работа будет напрасной. Запрещается шуметь и ссориться – испугаешь счастья, и обсуждать помолвку и свадьбу – иначе будут невзгоды. Также считается, что на Тихона нельзя замешивать тесто и печь, чтобы не отогнать финансовое благополучие.

Что можно делать 16 июня

У святителя Тихона просят помощи в семейных делах и исцелении от болезней. Считается, что он помогает от зубной боли.

Этот день благоприятен для уборки, стирки и приготовления пищи, кроме выпечки.

Именины 16 июня

День ангела сегодня по новому стилю у Константина, Михаила, Петра, Тихона.

Именинники по старому стилю — Алина, Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Полина, Семен, София, Ульяна, Юлиан.