Что отмечает церковь 17 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

17 сентября у православных верующих день памяти святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды и Любови.

Что это за день

Он посвящен подвигу веры этих святых женщин, живших в Риме во II веке. София, благочестивая вдова, воспитывала своих дочерей в любви к Богу, давая им имена, символизирующие главные христианские добродетели. Несмотря на преследования, семья открыто исповедовала христианство, что привлекло внимание императора Адриана, который пытался заставить их отречься от веры. Однако ни София, ни ее дочери не поддались на соблазны и угрозы императора, демонстрируя непоколебимую преданность своей вере.

София стала свидетельницей страшных пыток своих дочерей, которых подвергали жестоким испытаниям: их жгли на решетках, бросали в печь и кипящую смолу. Однако, по преданию, Божья сила сохранила их тела невредимыми. Мать, несмотря на боль и потерю, продолжала поддерживать своих дочерей в их страданиях. После того как Вера, Надежда и Любовь погибли, София похоронила их и, не выдержав горя, умерла возле их могилы через три дня. Их подвиг оставил глубокий след в христианской истории как символ непоколебимой веры и материнской любви.

Что нельзя делать 17 сентября

Запрещается ходить по росе босиком.

Нельзя думать о негативном.

Женщинам не следует заниматься домашними делами.

Народные приметы 17 сентября

смотрели, какой сегодня день: листья начали активно опадать — уже начинайте готовиться к похолоданию;

журавли в теплые края улетают — на Покров ждите мороза;

холодная и дождливая погода — к ранней весне;

солнечная и теплая погода — зима будет холодной.

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