Церковне свято 30 вересня: сьогодні обов’язкові чистий одяг і та чистий постіль

Напомним, что с 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль (новоюлианский), и все фиксированные даты праздников были перенесены на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие, преимущественно Украинской православной церкви, продолжают соблюдать старый (юлианский) календарь.

Святитель Михаїл – перший київський митрополит

30 вересня за сучасним церковним літочисленням вшановують пам’ять святителя Михаїла, котрий став першопрестольним митрополитом Києва.

Походження святого оповите таємницею. Деякі джерела вказують на його сирійське коріння, інші – на болгарське. Незалежно від цього, у 988 році патріарх Константинополя Миколай II доручив йому відправитися до Корсуня для здійснення таїнства хрещення князя Володимира, якого прирівнюють до апостолів. Після цього Михаїл разом із князем вирушив до Києва, щоб охрестити Київську Русь. У стольному граді митрополит спершу охрестив княжу родину та вельмож, а згодом – усіх, хто зібрався біля Дніпра. Також святитель благословив князя Володимира на зведення Десятинної церкви в Києві.

Митрополит Михаїл сприяв князю у поширенні християнства, мандрував землями з проповідями, здійснював хрещення, засновував храми. За його ініціативи було збудовано Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві та засновано Києво-Межигірську обитель. Святитель також проповідував у Ростові та Новгороді, де заснував першу дерев’яну церкву Успіння Пресвятої Богородиці в Ростові.

Вважається, що святитель Михаїл, перший митрополит Київський, відійшов у вічність близько 991 року. Його тіло було поховано в Десятинній церкві Києва, згодом мощі перенесли до Ближніх печер Києво-Печерського монастиря, а 30 вересня 1730 року – до Успенського собору Києво-Печерської лаври, що й зумовило дату вшанування святого.

Церковне свято 30 вересня за старим календарем

Раніше “Одеське Життя” розповідало, яке церковне свято відзначають сьогодні за старим стилем – що дозволено і що заборонено робити в день пам’яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.

Народне свято 30 вересня

У народному календарі 30 вересня відоме як Михайло Солом’яний або Михайлів день. За давньою традицією, цього дня люди виймали стару солому з матраців і подушок, замінюючи її свіжою, а стару спалювали. Вважалося, що цей ритуал захищає від недуг і лихого ока. Це мало й практичне обґрунтування: за рік у старій соломі могли розвестися шкідники та мікроорганізми, тому її слід було оновлювати.

Чого варто уникати 30 вересня

Сьогодні, як і будь-якого іншого дня, Церква не схвалює конфліктів, лайки, пліткарства, наклепів і осуду, застерігає від заздрості, скупості, жаги помсти та зневіри.

Народні прикмети радять сьогодні не носити брудний одяг і не спати на несвіжій постілі, щоб уникнути хвороб. Також краще відкласти початок ремонтних робіт.

Що рекомендується робити 30 вересня

До святого Михаїла звертаються з проханням про захист Києва, втіху в горі та печалі, про мир і зцілення від недуг.

Вважається, що сьогодні слід одягнути чистий одяг і обов’язково змінити постільну білизну. Також прийнято купати дітей для захисту від хвороб. У давнину на Михайлів день поріг оселі кропили свяченою водою для захисту від усього лихого.

Іменини 30 вересня

За новим церковним календарем сьогодні іменини святкують Михайло, Григорій, В’ячеслав, Матвій, Олександр, Леонід, Олексій, Петро, Василь, Олександра.

За старим юліанським календарем День ангела відзначають Віра, Ілля, Любов, Мирон, Надія, Софія.