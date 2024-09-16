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Церковный праздник 16 сентября: история, именинники, что нужно сделать, чтобы дела шли хорошо

Церковный праздник 16 сентября: история, именинники, что нужно сделать, чтобы дела шли хорошо

По новому стилю сегодня православные вспоминают великомученицу Евфимию Всехвальную. Также «Одесская жизнь» рассказывает, какой церковный праздник отмечают 16 сентября 2024 по старому стилю, у кого сегодня именины, а также о народных праздниках, приметах, традициях и запретах этого дня.

День памяти великомученицы Евфимии Всехвальной по новому стилю

16 сентября по новому церковному календарю отмечают день памяти великомученицы Евфимии Всехвальной. Евфимия жила во II-III веках в Вифинии, в семье сенатора. Во время правления императора Диоклетиана христиан преследовали и за отказ участвовать в языческом празднике ее арестовали вместе с другими верующими. Евфимию подвергли жестоким пыткам, но она оставалась невредимой благодаря помощи ангела. В конце концов ее бросили в жертву зверям, но только одна медведица нанесла ей смертельную рану.

Мощи великомученицы почитаются как кровоточащие. В 451 году во время IV Вселенского Собора Евфимия была признана чудотворной, когда решила вопрос догмата о природе Иисуса Христа. Ее мощи находятся в Стамбуле, в соборе святого Георгия.

Церковный праздник 16 сентября по старому стилю

По старому стилю 16 сентября отмечают память мученицы Василисы Никомидийской и священномученика Анфима, епископа Никомидийского. В этот день вспоминается Писидийская икона Божией Матери. Церковь запрещает ссоры, злословие, сплетни и любые проявления негатива. Следует воздерживаться от кривотолков и не отказывать в помощи нуждающимся.

Народный праздник сегодня

В народе 16 сентября отмечают день Ефима, Людмилин день или Ефима Птичья кость. В этот день гадали по косточкам птиц, чтобы предсказать зиму: чем больше жира на костях, тем суровее будет зима. Народные приметы предостерегают от лени и начала новых дел. Запрещено отправляться в дальний путь и переезжать.

Среди обязательных дел – приготовление блюд из птицы, поход в баню или ванную. Традиция предусматривает сбор грибов и заготовку капусты на зиму. Кто следует этим традициям – у того обязательно дела будут идти хорошо. В молитвах к святой Евфимии просят исцеления от зубной боли и проблем со зрением.

Именины 16 сентября

Сегодня празднуют именины по новому стилю Сергей, Людмила, Алексей, Виктор, Григорий.

По старому стилю к именинникам присоединяются Василиса, Михаил, Ефим, Петр, Илья, Василий, Андрей, Владимир, Роман и Константин.

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