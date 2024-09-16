Церковный праздник 16 сентября: история, именинники, что нужно сделать, чтобы дела шли хорошо

День памяти великомученицы Евфимии Всехвальной по новому стилю

16 сентября по новому церковному календарю отмечают день памяти великомученицы Евфимии Всехвальной. Евфимия жила во II-III веках в Вифинии, в семье сенатора. Во время правления императора Диоклетиана христиан преследовали и за отказ участвовать в языческом празднике ее арестовали вместе с другими верующими. Евфимию подвергли жестоким пыткам, но она оставалась невредимой благодаря помощи ангела. В конце концов ее бросили в жертву зверям, но только одна медведица нанесла ей смертельную рану.

Мощи великомученицы почитаются как кровоточащие. В 451 году во время IV Вселенского Собора Евфимия была признана чудотворной, когда решила вопрос догмата о природе Иисуса Христа. Ее мощи находятся в Стамбуле, в соборе святого Георгия.

Церковный праздник 16 сентября по старому стилю

По старому стилю 16 сентября отмечают память мученицы Василисы Никомидийской и священномученика Анфима, епископа Никомидийского. В этот день вспоминается Писидийская икона Божией Матери. Церковь запрещает ссоры, злословие, сплетни и любые проявления негатива. Следует воздерживаться от кривотолков и не отказывать в помощи нуждающимся.

Народный праздник сегодня

В народе 16 сентября отмечают день Ефима, Людмилин день или Ефима Птичья кость. В этот день гадали по косточкам птиц, чтобы предсказать зиму: чем больше жира на костях, тем суровее будет зима. Народные приметы предостерегают от лени и начала новых дел. Запрещено отправляться в дальний путь и переезжать.

Среди обязательных дел – приготовление блюд из птицы, поход в баню или ванную. Традиция предусматривает сбор грибов и заготовку капусты на зиму. Кто следует этим традициям – у того обязательно дела будут идти хорошо. В молитвах к святой Евфимии просят исцеления от зубной боли и проблем со зрением.

Именины 16 сентября

Сегодня празднуют именины по новому стилю Сергей, Людмила, Алексей, Виктор, Григорий.

По старому стилю к именинникам присоединяются Василиса, Михаил, Ефим, Петр, Илья, Василий, Андрей, Владимир, Роман и Константин.