Церковне свято 29 вересня: чому сьогодні треба проявити щедрість

Нагадаємо, що з 2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль (новоюліанський), і всі фіксовані дати свят були перенесені на 13 днів раніше. Проте деякі віряни, переважно Української православної церкви, продовжують дотримуватися старого (юліанського) календаря.

Церковне свято 29 вересня за новим стилем

Історія Феофана Милостивого

В місті Газа (нині – Ізраїль) майже дві тисячі років тому народився Феофан, чоловік, якому судилося стати символом милосердя. Феофан не був багатієм, але його серце було сповнене бажання допомагати іншим. Він перетворив свій дім на справжній притулок для подорожніх, ніколи не вимагаючи плати за нічліг.

Життя Феофана – це історія про те, як віддавати можна навіть тоді, коли здається, що вже нічого не залишилося. Він роздавав усе, що мав, допомагаючи нужденним, поки сам не опинився на межі бідності. Але навіть тоді Феофан не нарікав на долю, продовжуючи допомагати іншим.

Наприкінці життя Феофана спіткала важка хвороба. Його тіло вкрилося ранами, але дух залишався незламним. Після смерті сталося диво – тіло Феофана зцілилося, а його мощі почали виділяти цілюще миро, продовжуючи допомагати людям навіть після його відходу у вічність.

Кіріак Пустельник: шлях духовного подвигу

Перенесімося тепер у Коринф V століття. Тут народився Кіріак, юнак, якому судилося стати великим подвижником. У 18 років він зробив вибір, який змінив усе його життя – вирішив присвятити себе служінню Богу.

Шлях Кіріака почався в обителі святого Євфимія, а потім привів його до Йорданського монастиря святого Герасима. Тут молодий чоловік проявив себе як невтомний трудівник і молитвеник, заслуживши повагу самого ігумена.

Життя Кіріака – це історія постійного духовного зростання. Після смерті свого наставника він подружився з пісником Фомою, а коли той поїхав, наклав на себе обітницю мовчання. У 70 років Кіріак зважився на ще більший подвиг – пішов жити в пустелю.

Народні перекази додають до образу Кіріака майже казкових рис. Говорять, що в пустелі він жив поруч з левом, годуючи його з рук. Ця легенда символізує силу духу святого, здатного приборкати навіть найдикіші стихії природи.

Кіріак прожив довге життя, досягнувши віку 109 років. Його життєвий шлях став прикладом незламної віри та постійного духовного вдосконалення.

Православний календар: свято 29 вересня за старим стилем

У попередніх публікаціях ми вже торкалися теми сьогоднішнього церковного свята за старим стилем. Зокрема, розповіли історію святої мучениці Євфимії Всехвальної, а також розглянули народні традиції та звичаї, пов’язані з цим днем.

Народне свято та традиції 29 вересня

29 вересня у народі називають днем Феофана Милостивого. Цікаво, що це свято пов’язують не лише з іменем святого, але й з теплою погодою, яка часто буває в цей день. Люди кажуть, що Феофан “накидає на сонце жупан”, зігріваючи його, щоб воно дарувало тепло людям.

Сьогодні, як і століття тому, цей день нагадує нам про важливість милосердя та допомоги ближнім. Церква закликає вірян утриматися від сварок, пліток та осуду, натомість проявляючи доброту та щедрість.

Особливо важливим вважається в цей день допомогти тим, хто цього потребує. Народна мудрість застерігає від відмови у допомозі чи милостині, а також від позичання грошей.

До святих Феофана та Кіріака звертаються з різними проханнями. Кіріака вважають покровителем подорожніх, до нього моляться про захист у дорозі. Також його просять про полегшення від головного болю та душевних страждань. Феофан, відомий своїм милосердям, вважається помічником у різних хворобах.

Іменини та особистий вимір свята

29 вересня – день іменин за новим стилем для тих, хто носить імена Іван та Феофан.

За старим стилем свої іменини відзначають Сергій, Людмила, Олексій, Віктор та Григорій.