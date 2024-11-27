Церковный праздник 27 ноября: как не «зашить» тепло и не потерять свое счастье

Напомним, в 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль – новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) – сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей

Икона Божией Матери «Знамение» – одна из самых почитаемых

Чудотворная икона Божией матери «Знамение» – одна из самых почитаемых в православии – была создана во второй четверти XII века. В XVI веке ее обновили, и от первоначальной древней живописи осталось лишь несколько деталей: фрагменты одеяния Богородицы и медальона вокруг образа младенца Иисуса.

Свое название икона получила после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году. В те времена войска князя Андрея Боголюбского взяли в осаду Великий Новгород и, когда у людей не оставалось надежды на спасение, архиепископ Новгородский услышал голос Девы Марии. Она велела вынести икону «Знамение» из церкви и обойти с ней крепостную стену, что и было сделано. В какой-то момент одна из стрел попала в икону, и из глаз Богородицы полились слезы. Воины, взявшие город в осаду, в панике бросили оружие и бросились в бега. И после этого случая стали отмечать годовщину чуда от иконы.

Ранее мы рассказывали о празднике Введения по храм Пресвятой Богородицы, обычаях и приметах этого дня

На иконе «Знамение» (см. верхнее фото) Божья Матерь изображена во время чтения молитвы: ее руки подняты вверх, а на груди – Младенец Иисус.

Великомученик Иаков Персиянин: отрекся от христианства, а после раскаялся

Святой великомученик Иаков Персиянин был христианским святым, жившим в IV веке. Он родился в Персии, но позже переехал в Фессалонику (ныне это город Салоники в Греции).

Иаков происходил из богатой и знатной семьи. Его семья и окружение были христианскими, и он исповедовал эту веру. Однако, чтобы получить благосклонность персидского царя Издигерда I, Иаков отрекся от христианства и принял участие в языческих обрядах. Благодаря этому он получил уважение при дворе и достиг высокого положения.

Его жена и мать, глубоко расстроенные таким отступничеством, написали ему письмо, в котором разоблачили его предательство веры и призывали покаяться. Под влиянием этого письма Иаков осознал свою вину, раскаялся и решил вернуться в христианство, готовый даже к мученической смерти ради своей веры. Когда о его возвращении в христианство узнал царь, Иаков был поставлен перед судом. Он открыто признал свою веру во Христа и отказался снова поклоняться языческим богам. За это ему присудили страшную казнь: сначала ему отрезали пальцы рук, ног, затем руки и ноги, а в конце – отрубили голову. Этот жестокий приговор Иаков перенес с удивительным мужеством, постоянно молясь и славя Бога.

Святой Иаков Персианин почитается как пример подлинного покаяния и несокрушимой веры. Его мученичество показывает, как можно вернуться к Богу даже после тяжелого падения, если искренне раскаяться.

По старому церковному календарю сегодня день памяти апостола Филиппа, а также заговенье на Рождественский пост

Приметы на 27 ноября: что предвещает неурожайный год и дождливое лето

По приметам дня судят, каким будет урожай в следующем году и погода в ближайшее время:

если утром иней – будет хороший урожай овса;

день теплый выдался – следующий год окажется неурожайным, а лето – дождливым;

дым стелется вниз – идет потепление, поднимается вверх – к морозам;

лес шумит – ждите оттепели;

громко чирикают воробьи или вороны раскричались – будет потепление;

снег пошел – май будет ненастным;

коровы сопят и фыркают – в холодную погоду.

Что нельзя делать сегодня

По народным приметам сегодня нельзя пользоваться острыми и колющими предметами, шить и вязать – иначе можно «зашить» тепло и начнутся лютые морозы.

Женщинам нельзя заниматься рукоделием – чтобы не избавиться от своего счастья.

Запрещается ругаться и сквернословить.

Не разрешается рыбачить.

Нельзя впускать в дом больных.

Что можно делать сегодня

У иконы Божией Матери «Знамение» молятся о мире, спасении от войн, защите от недоброжелателей, врагов, стихийных бедствий, пожаров, укреплении семьи. Также святой образ помогает бороться с тяжелыми хроническими болезнями и дарит исцеление.

По народным приметам в этот день хорошо сделать уборку – считается, что с вынесенным мусором можно избавиться от неприятностей и проблем.

Если встать лицом к сильному ветру, то существует поверье, что он «выдует» все ваши печали.

У кого именины 27 ноября