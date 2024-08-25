Церковный праздник 25 августа: кого из святых чтят, кто именинник и почему запрещено начинать ремонт

С 2023 г. Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все фиксированные даты праздников были перенесены на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие, преимущественно Украинской православной церкви, продолжают соблюдать старый календарь.

Церковный праздник 25 августа по новому стилю

Сегодня, 25 августа, по новому церковному календарю почитается память апостола от 70-ти, святого Тита.

Апостол Тит принадлежал к числу семидесяти учеников Иисуса Христа. Он родился на острове Крит в знатной семье. С юных лет Тит увлекался изучением греческой философии и античной литературы. Его жизнь была полна добродетели, скромности и целомудрия.

Когда Титу было 12 лет, он во сне услышал призыв оставить философию и искать подлинную мудрость, ведущую к спасению. Тит нашел книги пророков, предусматривавших пришествие Спасителя, и внимательно их прочел.

Вскоре на Крит пришла новость о появлении в Палестине Великого Пророка, творящего чудеса. Правитель Крита отправил Тита в Иерусалим, чтобы тот проверил, правда ли это. Тит внимательно слушал проповеди Иисуса Христа и уверовал в Него. Он стал свидетелем страданий, смерти, воскресения и вознесения Христа. В день Пятидесятницы Тит услышал, как апостолы начали говорить на разных языках, включая критский диалект.

Апостол Павел крестил Тита, и тот стал его ближайшим учеником и спутником в миссионерских путешествиях. Впоследствии Тита рукоположили в епископа Критского. За его молитвами неоднократно совершались чудеса. Епископ Тит прожил долгую жизнь и мирно отошел к Господу.

Церковный праздник по старому стилю

По старому календарю, 25 августа – день памяти мучеников Фотия и Аникиты.

Народный праздник 25 августа: традиции, приметы, запреты

В народе 25 августа отмечают праздник Тита Грибника или Тита Листопадника. Считается, что с этого дня начинается настоящий осенний ноябрь.

В этот день церковь предостерегает от греха – не следует ругаться, завидовать, плести интриги, клевету, проявлять злобу или алчность. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

По народным приметам, не стоит начинать строительство или ремонт, ведь работу придется переделывать. Также лучше отложить подписание соглашений, ведь они могут оказаться невыгодными.

25 августа следует просить святого Тита покровительства перед Господом, укрепления веры и силы для преодоления жизненных испытаний.

В этот день хорошо отправляться в лес за грибами, поскольку считается, что это последний день, когда грибы можно солить на зиму. После этого грибы уже следует только варить или жарить. День также считается благоприятным для покупок и поездок.

У кого именины 25 августа

Именины сегодня по новому стилю отмечают Владимир и Иван.

По старому календарю сегодня именинники – Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Памфил, Петр , Савва, Сергей, Степан, Федор и Яков.