Церковне свято 25 серпня: кого із святих шанують, хто іменинник та чому заборонено починати ремонт

З 2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль, і всі фіксовані дати свят були перенесені на 13 днів раніше. Проте деякі віряни, переважно Української православної церкви, продовжують дотримуватися старого календаря.

Церковне свято 25 серпня за новим стилем

Сьогодні, 25 серпня, за новим церковним календарем вшановується пам’ять апостола від 70-ти, святого Тита.

Апостол Тит належав до числа сімдесяти учнів Ісуса Христа. Він народився на острові Крит у знатній родині. З юних років Тит захоплювався вивченням грецької філософії та античної літератури. Його життя було сповнене доброчесності, скромності та цнотливості.

Коли Титу було 12 років, він уві сні почув заклик полишити філософію та шукати справжню мудрість, яка веде до спасіння. Тит знайшов книги пророків, які передбачали прихід Спасителя, і уважно їх прочитав.

Незабаром на Крит дійшла новина про появу у Палестині Великого Пророка, що творить чудеса. Правитель Криту відправив Тита до Єрусалима, аби той перевірив, чи це правда. Тит уважно слухав проповіді Ісуса Христа та увірував у Нього. Він став свідком страждань, смерті, воскресіння та вознесіння Христа. У день П’ятидесятниці Тит почув, як апостоли почали говорити різними мовами, включно з критським діалектом.

Апостол Павло хрестив Тита, і той став його найближчим учнем та супутником у місіонерських подорожах. Згодом Тита висвятили на єпископа Критського. За його молитвами неодноразово відбувалися чудеса. Єпископ Тит прожив довге життя та мирно відійшов до Господа.

Церковне свято за старим стилем

За старим календарем, 25 серпня – день пам’яті мучеників Фотія та Анікіти.

Народне свято 25 серпня: традиції, прикмети, заборони

У народі 25 серпня відзначають свято Тита Грибника, або Тита Листопадника. Вважається, що саме з цього дня починається справжній осінній листопад.

У цей день церква застерігає від гріха – не слід лаятися, заздрити, плести інтриги, наклепи, виявляти злість чи жадібність. Не можна відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

За народними прикметами, не варто починати будівництво або ремонт, адже роботу доведеться переробляти. Також краще відкласти підписання угод, адже вони можуть виявитися невигідними.

25 серпня слід просити святого Тита заступництва перед Господом, зміцнення віри та сили для подолання життєвих випробувань.

Цього дня добре вирушати до лісу по гриби, оскільки вважається, що це останній день, коли гриби можна солити на зиму. Після цього гриби вже слід лише варити або смажити. День також вважається сприятливим для покупок та подорожей.

В кого іменини 25 серпня

Іменини сьогодні за новим стилем відзначають Володимир та Іван.

За старим календарем сьогодні іменинники – Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, Віссаріон, В’ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Памфіл, Петро, Сава, Сергій, Степан, Федір та Яків.