День весеннего равноденствия-2024: почему сегодня нужно уснуть пораньше

Каждый год в марте наступает время, когда приходит астрономическая весна, день начнет увеличиваться, а ночь — уменьшаться. В 2024 году день весеннего равноденствия наступил в среду, 20 марта.»Одесская жизнь» рассказывает про особенности, традиции и приметы этого дня.
Из-за разницы между календарным и астрономическим годом весеннее равноденствие не имеет фиксированной даты и каждый год может смещаться на несколько часов. В этом году оно наступило 20 марта в 05:07 по киевскому времени.
Сегодня Солнце взошло точно на востоке и зайдет точно на западе, и ровно 12 часов оно будет находиться над горизонтом, впоследствии 12 – под горизонтом.
Что означает «весеннее равноденствие»?
В день весеннего равноденствия почти во всем мире день становится равным ночи, а Солнце, находясь прямо над экватором, освещает ровно половину двух полушарий земного шара. «Официальной» датой весеннего равноденствия принято считать 21 марта, однако вопреки сложившемуся мнению, это астрономическое явление не всегда происходит именно в этот день.
Промежуток времени между весенним и осенним равноденствием принят для измерения времени и называется тропическим годом. В тропическом году чуть больше 365 дней, из-за чего равноденствие приходится на разные даты, каждый год сдвигаясь вперед примерно на шесть часов. К примеру, последнее весеннее равноденствие 21 марта в этом столетии случилось в 2007 году.
Начиная со дня весеннего равноденствия, сменятся времена года в полушариях — в Южной наступит астрономическая осень, а в Северной — астрономическая весна, которая продлится до летнего солнцестояния.
Световой день начнет увеличиваться, а ночь — уменьшаться.
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Традиции на весеннее равноденствие
День весеннего равноденствия вселял радость и надежду не только в наших далеких предков, ведь в этот день зима прощается с нами и передает «эстафетную палочку» весне. Этот день отмечали практически все народы мира — от майя до славян. По поверьям майя, в этот день к людям с пирамиды спускался солнечный змей Кетцалкоатль, а друиды считали, что с началом весны заново начинается жизнь на земле.
Японцы в этот день отмечали праздник хиган — день памяти предков, а древние германцы, чтобы угодить богине весны Остаре, пекли булочки и красили яйца. А вот мясо в этот день есть запрещалось.
Отмечали этот день и славяне. Они пекли блины, устраивали ярмарки и игрища. Считалось, что тех, кто победил в играх, природа весь год будет защищать от злых сил. Вечерами на улицах жгли костры, и чем выше и ярче было пламя, тем более счастливой и богатой обещала быть жизнь.
Советы на день весеннего равноденствия берут свое начало с древних времен. В этот день нужно:
- в этот день не советуют ложиться спать слишком поздно, иначе бед не миновать;
- сделать в доме уборку, выбросить хлам;
- принести распустившуюся вербу и «выместить» ею из дома все старое и негативное;
- оставить в доме несколько веточек вербы — чтобы защитить его и домочадцев от нечистой силы, а также от неприятностей и печали;
- помириться с тем, с кем были в ссоре;
- влюбленным нужно обязательно увидеться в этот день и побыть вместе, чтобы чувства долго не угасали;
- также существует традиция загадывать желания, в этот день оно обязательно сбудется.
Приметы на день весеннего равноденствия
- Прилетели журавли 20 марта — весна будет поздней.
- С крыш капает — будет плодородный год.
- Уже прилетели из теплых краев птицы, хорошо уродится хлеб.
- Если к вечеру похолодало — ждите заморозков.
- Мороз в день весеннего равноденствия означает, что еще сорок дней будет такая погода.