День весеннего равноденствия-2024: почему сегодня нужно уснуть пораньше

Из-за разницы между календарным и астрономическим годом весеннее равноденствие не имеет фиксированной даты и каждый год может смещаться на несколько часов. В этом году оно наступило 20 марта в 05:07 по киевскому времени.

Сегодня Солнце взошло точно на востоке и зайдет точно на западе, и ровно 12 часов оно будет находиться над горизонтом, впоследствии 12 – под горизонтом.

Что означает «весеннее равноденствие»?

В день весеннего равноденствия почти во всем мире день становится равным ночи, а Солнце, находясь прямо над экватором, освещает ровно половину двух полушарий земного шара. «Официальной» датой весеннего равноденствия принято считать 21 марта, однако вопреки сложившемуся мнению, это астрономическое явление не всегда происходит именно в этот день.

Промежуток времени между весенним и осенним равноденствием принят для измерения времени и называется тропическим годом. В тропическом году чуть больше 365 дней, из-за чего равноденствие приходится на разные даты, каждый год сдвигаясь вперед примерно на шесть часов. К примеру, последнее весеннее равноденствие 21 марта в этом столетии случилось в 2007 году.

Начиная со дня весеннего равноденствия, сменятся времена года в полушариях — в Южной наступит астрономическая осень, а в Северной — астрономическая весна, которая продлится до летнего солнцестояния.

Световой день начнет увеличиваться, а ночь — уменьшаться.

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Традиции на весеннее равноденствие

День весеннего равноденствия вселял радость и надежду не только в наших далеких предков, ведь в этот день зима прощается с нами и передает «эстафетную палочку» весне. Этот день отмечали практически все народы мира — от майя до славян. По поверьям майя, в этот день к людям с пирамиды спускался солнечный змей Кетцалкоатль, а друиды считали, что с началом весны заново начинается жизнь на земле.

Японцы в этот день отмечали праздник хиган — день памяти предков, а древние германцы, чтобы угодить богине весны Остаре, пекли булочки и красили яйца. А вот мясо в этот день есть запрещалось.

Отмечали этот день и славяне. Они пекли блины, устраивали ярмарки и игрища. Считалось, что тех, кто победил в играх, природа весь год будет защищать от злых сил. Вечерами на улицах жгли костры, и чем выше и ярче было пламя, тем более счастливой и богатой обещала быть жизнь.

Советы на день весеннего равноденствия берут свое начало с древних времен. В этот день нужно:

в этот день не советуют ложиться спать слишком поздно, иначе бед не миновать;

сделать в доме уборку, выбросить хлам;

принести распустившуюся вербу и «выместить» ею из дома все старое и негативное;

оставить в доме несколько веточек вербы — чтобы защитить его и домочадцев от нечистой силы, а также от неприятностей и печали;

помириться с тем, с кем были в ссоре;

влюбленным нужно обязательно увидеться в этот день и побыть вместе, чтобы чувства долго не угасали;

также существует традиция загадывать желания, в этот день оно обязательно сбудется.

Приметы на день весеннего равноденствия