Церковный праздник 2 января: История святого Сильвестра и как определить погоду на весь год с помощью лука

В 2023 году Православная Церковь Украины (ПЦУ) совершила переход на новоюлианский календарь, вследствие чего праздники с фиксированной датой переместились на 13 дней вперед. Этот новый календарь более точный и совпадает с тем, по которому живет светское общество. Однако в другой церкви – Украинской Православной Церкви, продолжают соблюдать юлианский календарь (старого стиля).

Церковный праздник в Украине по новому стилю

2 января (15 января по старому стилю) православные верующие чтят память трех значимых святых: папы Римского Сильвестра, преподобного Серафима Саровского чудотворца и преподобного Сильвестра Киево-Печерского.

Жизнеописание святого Сильвестра относится к рубежу III-IV веков. Он появился на свет в Риме в христианской семье. После ранней утраты отца его наставником стал пресвитер Квирин. Достигнув совершеннолетия, Сильвестр посвятил себя помощи путникам. Несмотря на преследования христиан, он предоставил приют святому исповеднику епископу Тимофею, а после его мученической гибели похоронил его. За этот поступок Сильвестра заключили в тюрьму, откуда он вышел только после смерти градоначальника-язычника.

В 30-летнем возрасте Сильвестр принял священнический сан, а через полтора десятилетия его избрали епископом Римским. Более двух десятилетий он возглавлял Римскую Церковь, дожив до глубокой старости. Согласно преданиям, святитель Сильвестр победил морское чудовище Левиафана, предотвратив таким образом конец света.

Церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю сегодня чтят память святого Игнатия Богоносца. Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о традициях, приметах и что нельзя делать в эту дату.

Народный праздник, традиции и приметы 2 января

Погодные приметы этого дня связывали с будущим летом и урожаем:

морозный день предвещал жаркое лето;

деревья, покрытые инеем, предсказывали щедрый урожай;

пение синиц предвещало продолжительные морозы.

В народе этот день называли Сильвестров день или Куринный день. Последнее название он получил из-за давней традиции убирать курятники именно в этот день.

Запреты дня

В этот церковный праздник не рекомендуется ссориться, проклинать, осуждать других, желать зла, уклоняться от работы и отказывать в помощи. Церковь предостерегает от проявлений скупости, зависти, сплетен и мести.

Народные предостережения советуют воздержаться от уборки и стрижки волос, так как это может повредить его рост. Также не стоит злоупотреблять алкоголем.

Разрешенные дела

В этот праздник обращаются с молитвами к святому Сильвестру, прося укрепления веры, благополучной жизни и мира.

Традиционно этот день проводят в семейном кругу, собираясь за общим столом и доедая новогодние блюда. По древнему обычаю, в этот день гадали на погоду с помощью лука: очищали 12 луковиц, солили их и оставляли до утра. Влажность каждой луковицы соответствовала дождливости определенного месяца.

Именинники 2 января

По новому церковному календарю сегодня именины празднуют Марк, Сергей, Кузьма, Модест, Василий и Петр.

По старому стилю день ангела отмечают Иван, Игнатий и Даниил.