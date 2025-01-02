Церковне свято 2 січня: Історія святого Сільвестра та як визначити погоду на весь рік за допомогою луку

У 2023 році Православна Церква України (ПЦУ) здійснила перехід на новоюліанський календар, внаслідок чого свята з фіксованою датою перемістились на 13 днів вперед. Цей новий календар більш точний та збігатися з тим, за яким живе світське суспільство. Однак в іншій церкві – Український Православній Церкві, продовжують дотримуються юліанського календаря (старого стилю).

Церковне свято в Україні за новим стилем

2 січня (15 січня за старим стилем) православні віряни вшановують пам’ять трьох визначних святих: папи Римського Сильвестра, преподобного Серафима Саровського чудотворця та преподобного Сильвестра Києво-Печерського.

Життєпис святого Сильвестра припадає на межу III-IV століть. Він з’явився на світ у Римі в християнській родині. Після ранньої втрати батька його наставником став пресвітер Квірін. Досягнувши повноліття, Сильвестр присвятив себе допомозі подорожнім. Попри переслідування християн, він надав притулок святому сповіднику єпископу Тимофію, а після його мученицької загибелі поховав його. За цей вчинок Сильвестра ув’язнили, звідки він вийшов лише після смерті градоначальника-язичника.

У 30-річному віці Сильвестр прийняв священицький сан, а через півтора десятиліття його обрали єпископом Римським. Понад два десятиліття він очолював Римську Церкву, доживши до глибокої старості. Згідно з переказами, святитель Сильвестр подолав морське чудовисько Левіафана, запобігши таким чином кінця світу.

Церковне свято за старим стилем

За юліанським календарем сьогодні вшановують пам’ять святого Ігнатія Богоносця. Раніше “Одеське Життя” розповідало, про традиції, прикмети та що не можна робити в цю дату.

Народне свято, традиції та прикмети 2 січня

Погодні прикмети цього дня пов’язували з майбутнім літом та врожаєм:

морозний день віщував спекотне літо;

дерева, вкриті інеєм, пророкували щедрий врожай;

спів синичок передвіщав тривалі морози.

У народі цей день називали Сильвестрів день або Курячий день. Останню назву він отримав через давню традицію прибирати курники саме цього дня.

Заборони дня

У це церковне свято не рекомендується сваритися, проклинати, засуджувати інших, бажати зла, ухилятися від роботи та відмовляти у допомозі. Церква застерігає від проявів скупості, заздрості, пліткарства та помсти.

Народні перестороги радять утриматися від прибирання та стрижки волосся, оскільки це може зашкодити його росту. Також не варто зловживати алкоголем.

Дозволені справи

У це свято звертаються з молитвами до святого Сильвестра, просячи зміцнення віри, благополучного життя та миру.

Традиційно цей день проводять у родинному колі, збираючись за спільною трапезою та доїдаючи новорічні страви. За давнім звичаєм, у цей день ворожили на погоду за допомогою цибулі: очищали 12 цибулин, солили їх і залишали до ранку. Вологість кожної цибулини відповідала дощовитості певного місяця.

Іменинники 2 січня

За новим церковним календарем сьогодні іменини святкують Марк, Сергій, Кузьма, Модест, Василь та Петро.

За старим стилем день ангела відзначають Іван, Ігнатій та Данило.