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Церковні свята 20 грудня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковні свята 20 грудня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 20 грудня. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.

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20 грудня в церковному календарі — день пам’яті святого священномученика Ігнатія Богоносця.

Що це за день

Він обіймав кафедру в Антіохії та став одним із ключових діячів раннього християнства. Вважається, що він народився близько 35 року нашої ери і був учнем апостола Петра, що визначило його духовний шлях. Його послання, сповнені віри в божественну природу Ісуса Христа, залишаються важливими для християнської теології.

Ігнатій Богоносець відомий своїм непохитним свідченням віри навіть у найтяжчі часи. За наказом імператора Траяна він був засуджений за свою відданість християнству і вирушив у довгу дорогу до Риму. Під час цієї подорожі він писав послання до християнських громад, зміцнюючи їх у вірі. Його смерть на арені в Римі стала символом мужності й самовідданості, а його пам’ять увійшла в історію як приклад істинного християнського служіння.

Що не можна робити 20 грудня

  • Не слід впускати незнайомців до своєї оселі.
  • Не можна брати і давати гроші в борг.
  • Забороняється важка фізична праця.

Народні прикмети 20 грудня

  • дивилися, який сьогодні день: хмари синього кольору до тепла, білого — до вітру;
  • хмари проти вітру пливуть — буде снігопад;
  • вночі зоряне небо — чекайте на багатий урожай наступного року;
  • іній на деревах — погода буде ясною.

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