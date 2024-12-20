Церковні свята 20 грудня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 20 грудня. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.
20 грудня в церковному календарі — день пам’яті святого священномученика Ігнатія Богоносця.
Що це за день
Він обіймав кафедру в Антіохії та став одним із ключових діячів раннього християнства. Вважається, що він народився близько 35 року нашої ери і був учнем апостола Петра, що визначило його духовний шлях. Його послання, сповнені віри в божественну природу Ісуса Христа, залишаються важливими для християнської теології.
Ігнатій Богоносець відомий своїм непохитним свідченням віри навіть у найтяжчі часи. За наказом імператора Траяна він був засуджений за свою відданість християнству і вирушив у довгу дорогу до Риму. Під час цієї подорожі він писав послання до християнських громад, зміцнюючи їх у вірі. Його смерть на арені в Римі стала символом мужності й самовідданості, а його пам’ять увійшла в історію як приклад істинного християнського служіння.
Що не можна робити 20 грудня
- Не слід впускати незнайомців до своєї оселі.
- Не можна брати і давати гроші в борг.
- Забороняється важка фізична праця.
Народні прикмети 20 грудня
- дивилися, який сьогодні день: хмари синього кольору до тепла, білого — до вітру;
- хмари проти вітру пливуть — буде снігопад;
- вночі зоряне небо — чекайте на багатий урожай наступного року;
- іній на деревах — погода буде ясною.
Читайте також: