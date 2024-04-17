Церковный праздник 17 апреля: почему в этот день надо съесть ложку меда

Священномученик Симеон: отказался стать отступником

Сегодня, 17 апреля, по новому церковному календарю (30 апреля по старому) православные верующие вспоминают священномученика Симеона, епископа Персидского.

Святой Симеон жил в ІІІ-IV веках во времена правления царя Сапора Второго. Он родился в благочестивой семье и, по преданию, был сыном Клеопы, младшего брата святого Иосифа Обручника.

Святой Симеон был епископом Персидским и активно распространял учение Христа. Но во времена гонения на христиан его оболгали, обвинив в том, что он связан с греческим государством и разжигает вражду между греками и персами, и бросили в темницу.

Епископу предложили отречься от своей веры, но он отказался. Кроме того, когда Симеона привели на суд, он даже не поклонился царю, заявив, что ему не подобает кланяться царю, который вынуждает его отречься от Бога и отступить от христианской веры. В ответ царь приказал казнить на глазах Симеона всех, кто находился в темнице. Но верующие, благословляемые епископом, без страха шли на казнь. Последним казнили и епископа.

По старому церковному календарю сегодня день памяти преподобного Иосифа Песнописца и преподобного Георгия Пелопонесского.

У кого именины 17 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Макар, Семен, Федор и Фома.

Талисманом человека, рожденного 17 апреля, является коралл – органический драгоценный камень. Издавна верили, что коралл помогает повысить самооценку своему владельцу.

Приметы 17 апреля

В народном календаре 17 апреля – праздник Зосима-пчельник. Его назвали так в честь святого Зосимы, память которого также совершается 17 апреля. Приметы дня говорят о будущей погоде и урожае:

ясное солнце на заре – лето будет сухое, а если солнце в тучах – дождливое;

грачи купаются в пыли – к ясной и теплой погоде;

одуванчик рано зацвел – лето будет коротким, поздно – сухим;

пчелы летают – к хорошему урожаю, а если на вишню садятся – будет урожай вишен;

пчелы не вылетают из ульев – будет жаркая погода;

много пчел на фруктовых деревьях – к урожаю.

А еще если в этот день посеять петрушку и морковь, то они дадут хороший урожай.

Что можно делать в этот день

17 апреля молятся о даровании сил и укреплении веры, а также о хорошем урожае, особенно меда;

по народной традиции в этот день принято почитать пчел – пасечники в это время как раз выставляют улья на пасеку;

также в этот день полагается съесть хотя бы ложку меда или приготовить какое-то блюдо с ним – считается, что это поможет получить крепкое здоровье, вернет в дом благополучие, а в кошелек – деньги.

Что нельзя делать сегодня

в народе считали, что в этот день не стоит стирать белье и полотенца, дабы не навлечь на себя проблемы со здоровьем;

также не рекомендуют в этот день делать серьезные покупки и принимать важные решения;

не стоит устраивать громкие гуляния и употреблять алкоголь.

увидев в ночь на 17 апреля плохой сон, нельзя никому о нем рассказывать, иначе все увиденное сбудется;

не стоит любоваться своим отражением в зеркале – наши предки приметили, что это принесет женщинам утрату красоты, а мужчинам – неприятности.

также запрещено ругаться и ссориться, отказывать в помощи, завидовать и сплетничать, обижать кого-либо, в особенности животных и пчел.

Не следует забывать о том, что для христиан восточного обряда продолжается Великий пост, и тем, кто его соблюдает сегодня нельзя употреблять горячую пищу и масло – по церковному уставу сегодня полагается сухоядение.