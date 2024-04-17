Церковне свято 17 квітня: чому цього дня треба з’їсти ложку меду

Священномученик Симеон: відмовився стати відступником

Сьогодні, 17 квітня, за новим церковним календарем (30 квітня за старим) православні віруючі згадують священномученика Симеона, єпископа Перського.

Святий Симеон жив у ІІІ-ІV століттях за часів правління царя Сапора Другого. Він народився в благочестивій родині і, за переказами, був сином Клеопи, молодшого брата святого Йосипа Обручника.

Святий Симеон був єпископом Перським і активно розповсюджував вчення Христа. Але в часи гоніння на християн його збрехали, звинувативши в тому, що він пов’язаний з грецькою державою і розпалює ворожнечу між греками та персами, і кинули до в’язниці.

Єпископу запропонували зректися своєї віри, але він відмовився. Крім того, коли Симеона привели на суд, він навіть не вклонився цареві, заявивши, що йому не належить кланятися цареві, який змушує його зректися Бога і відступити від християнської віри. У відповідь цар наказав стратити на очах Симеона всіх, хто був у в’язниці. Але віруючі, якіх благословляв єпископ, без страху йшли на страту. Останнім стратили і єпископа.

За старим церковним календарем сьогодні день пам’яті преподобного Йосипа Піснописця та преподобного Георгія Пелопонеського.

У кого іменини 17 квітня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Олександр, Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Макар, Семен, Федір та Хома.

Талісманом людини, народженої 17 квітня, є корал – органічний дорогоцінний камінь. Здавна вірили, що корал допомагає підвищити самооцінку свого власника.

Прикмети 17 квітня

У народному календарі 17 квітня – свято Зосима-бджільника. Його назвали так на честь святого Зосими, пам’ять якого також відбувається 17 квітня. Прикмети дня говорять про майбутню погоду та врожай:

ясне сонце на зорі – літо буде сухе, а якщо сонце у хмарах – дощове;

граки купаються в пилу – до ясної та теплої погоди;

кульбаба рано зацвіла – літо буде коротким, пізно – сухим;

бджоли літають – до хорошого врожаю, а якщо на вишню сідають – буде врожай вишень;

бджоли не вилітають з вуликів – буде спекотна погода;

багато бджіл на фруктових деревах – до врожаю.

Крім того, якщо у цей день посіяти петрушку і моркву, то вони дадуть добрий урожай.

Що можна робити цього дня

17 квітня моляться про дарування сил і зміцнення віри, а також про гарний урожай, особливо меду;

за народною традицією цього дня прийнято почитати бджіл – пасічники в цей час якраз виставляють вулики на пасіку;

також цього дня потрібно з’їсти хоча б ложку меду або приготувати якусь страву з ним – вважається, що це допоможе отримати міцне здоров’я, поверне до будинку добробут, а в гаманець – гроші.

Що не можна робити сьогодні

у народі вважали, що в цей день не варто прати білизну та рушники, щоб не спричинити проблеми зі здоров’ям;

також не рекомендують цього дня робити серйозні покупки та приймати важливі рішення;

не варто влаштовувати гучні гуляння та вживати алкоголь.

побачивши в ніч на 17 квітня поганий сон, не можна нікому про нього розповідати, інакше все побачене здійсниться;

не варто милуватися своїм відображенням у дзеркалі – наші предки помітили, що це принесе жінкам втрату краси, а чоловікам – неприємності.

також заборонено лаятися та сваритися, відмовляти у допомозі, заздрити та пліткувати, ображати будь-кого, особливо тварин та бджіл.

Не слід забувати про те, що для християн східного обряду триває Великий піст, і тим, хто його дотримується сьогодні не можна вживати гарячу їжу та олію – за церковним уставом сьогодні належить сухоїдіння.