Церковный праздник 1 сентября: что такое Новолетие и о чем молиться в этот день

С 2023 г. Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все фиксированные даты праздников были перенесены на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие, преимущественно Украинской православной церкви, продолжают соблюдать старый календарь.

Сегодня, 1 сентября, согласно новому церковному календарю, украинская церковь отмечает несколько важных событий. Среди них день памяти святого Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского, а также Собор Винницких святых и начало индикта, символизирующего церковное Новолетие.

Церковные праздники по новому стилю

Святой Симеон Столбник

Святой Симеон Столбник родился в IV веке в Каппадокии. С юных лет он был пастухом, но после услышания церковных песнопений его жизнь кардинально изменилась. Вступив в монастырь, Симеон через неделю стал частью монастырской братии. В возрасте 18 лет он принял постриг, отличаясь строгим воздержанием и непрерывной молитвой. Сильное стремление к духовному совершенствованию вызвало беспокойство у игумена, который поставил перед юношей выбор: либо смягчить строгость своих аскетических практик, либо покинуть монастырь. Симеон выбрал второе и поселился на дне высохшего колодца. Однако после сновидения, в котором игумену появились ангелы, приказавшие вернуть его в монастырь, Симеон снова остался ненадолго, а затем уединился в пещере. Во время Великого поста он отказался от пищи и воды, проводя половину времени в молитве стоя, а другую половину сидя. Бог наделил святого даром исцеления, что привело к нему многочисленных паломников. Но стремясь к уединению, Симеон построил столб высотой 4 метра, на котором и поселился. С тех пор он стал известен как Симеон Столбник.

Со временем Симеон поднял свой столб до 45 метров и построил вокруг него изгородь. Святой прожил до 80 лет, из которых 47 лет провел на столбе. Его похоронили неподалеку, где позже построили монастырь.

Собор винницких святых

Сегодня также отмечается Собор винницких святых или День всех Святых, которые просеяли на Винницкой земле. Это празднование было установлено по благословению Священного Синода Церкви в 2015 году. В состав Собора входят 15 подвижников, чья жизнь и подвиги связаны с Винницкой областью.

Новолетие

Новолетие, которое выпадает на 1 сентября по новому церковному календарю, отмечает начало Нового года по церковному календарю, который считается от Сотворения мира.

Церковный праздник по старому стилю

«Одесская жизнь» ранее сообщала о церковном празднике, который отмечается 1 сентября по старому календарному стилю — день памяти Андрия Стратилата и с ним 2593 мучеников.

Народный праздник 1 сентября

В народе этот день известен как Семен Летопроводец, или Семенов день. Считается, что осень уже начинает властвовать, но перед этим дарит людям бабье лето. С окончанием лета заканчивался и год, означавший начало новолетия. Мы также рассказывали о празднике в народном календаре, а также об обычаях и запретах этого дня.

Что нельзя делать 1 сентября

Церковь призывает отказаться от злобы, брани, сплетен, клеветы, осуждения, зависти, алчности, мести и отчаяния. Нельзя также отказывать в помощи нуждающимся.

По народным приметам, сегодня не следует занимать соль — это может привести к невзгодам, а также не стоит жаловаться на жизнь, чтобы избежать беды.

Что можно делать 1 сентября

В этот день верующие просят у святых терпения, духовных и физических сил, молятся об исцелении от тяжелых заболеваний. В день Новолетия также просят Божьего благословения на новый год.

Ранее на Новолетие было принято устраивать застолья и накрывать богатые столы. Этот день считался благоприятным для переезда, а тем, кто сделает предложение или женится 1 сентября, обещали долгий и крепкий брак.

Именины 1 сентября

Сегодня празднуют именины по новому стилю Денис, Наталья, Семен, Татьяна, Марфа.

По старому стилю отмечают именины Андрей, Николай, Тимофей, Фекла.