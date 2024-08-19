Церковный праздник 19 августа: какого святого вспоминают и у кого просят о защите воинов

С 2023 г. Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все фиксированные даты праздников были перенесены на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие, преимущественно Украинской православной церкви, продолжают соблюдать старый календарь.

Какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

Церковный праздник в Украине по новому стилю

18 августа по новому церковному календарю (31 августа по старому) чтят память Андрея Стратилата и 2593 мучеников.

Андрей Стратилат жил в III веке при императоре Максимиане. Во время войны с Сирией ему был присвоен титул «стратилат», что означало главнокомандующий. Андрей, командовавший римским войском, был известен своим мужеством, справедливостью и военным талантом.

С небольшим отрядом самых храбрых воинов Андрей выступил против напавших на империю персов. Перед битвой Андрей, уверовавший во Христа, убедил своих воинов-язычников молиться Спасителю. Несмотря на превосходство врага, римляне победили, и Андрей вернулся с победой. Однако его христианская вера стала причиной доноса до императора. Андрея и его воинов подвергли пыткам, но они остались верны своей вере. Боясь гнева армии, император не казнил Андрея, но тайно приказал убить его и его солдат.

Андрей с женой отправились в город Тарс, где приняли крещение. Однако их путешествие закончилось трагедией: в горном ущелье, во время боя с преследователями, все погибли. По легенде, на месте их гибели возник целебный источник.

Церковный праздник 19 августа по старому стилю

19 августа по старому стилю отмечают 19 августа Преображение Господне, известное также как Яблочный Спас.

Народный праздник 19 августа

В народном календаре 19 августа известно как Андрей Тепляк, из-за теплого ветра, часто дующего в этот день. Этот праздник также называют Фекла-свекольница, поскольку в этот день начинают уборку свеклы.

Что нельзя делать 19 августа

19 августа, как и в любой другой день, церковь призывает воздерживаться от брани, злобы, сплетен, зависти, алчности, мести, а также отчаяния. Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы советуют избегать разговоров о деньгах и будущих расходах, чтобы не сорвались планы. Не рекомендуется заниматься рукоделием, ремонтом вещей и обувью во избежание ранений. Также следует избегать ссор, чтобы не потерять мир и покой в ​​доме.

Что можно делать 19 августа

К святому Андрею Стратилату обращаются с молитвами о защите Родины от войны и исцелении от болезней. Он считается покровителем военных, поэтому ему молятся о защите воинов и покровительстве во время военной службы.

Согласно народным традициям, в этот день можно начинать уборку свеклы и других корнеплодов. Из свеклы готовят разнообразные блюда, в том числе борщ и винегрет. Считается, что для успешного рока необходимо съесть миску наваристого борща.

Именины 19 августа

Именины по новому стилю сегодня празднуют Андрей, Николай, Тимофей, Фекла.

По старому стилю именины отмечают Анатолий, Борис, Роман, Глеб, Давид, Иван, Николай, Кристина.