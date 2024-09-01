Церковне свято 1 вересня: що таке Новоліття, та про що молитися цього дня

З 2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль, і всі фіксовані дати свят були перенесені на 13 днів раніше. Проте деякі віряни, переважно Української православної церкви, продовжують дотримуватися старого календаря.

Сьогодні, 1 вересня, згідно з новим церковним календарем, українська церква відзначає кілька важливих подій. Серед них — день пам’яті святого Симеона Стовпника, архімандрита Антіохійського, а також Собор Вінницьких святих і початок індикту, що символізує церковне Новоліття.

Церковні свята за новим стилем

Святий Симеон Стовпник

Святий Симеон Стовпник народився у IV столітті в Каппадокії. З юних років він був пастухом, але після того, як почув церковні піснеспіви, його життя кардинально змінилося. Вступивши до монастиря, Симеон за тиждень став частиною монастирської братії. У віці 18 років він прийняв постриг, відзначаючись суворою стриманістю та безперервною молитвою. Сильне прагнення духовного вдосконалення викликало занепокоєння у ігумена, який поставив перед юнаком вибір: або пом’якшити суворість своїх аскетичних практик, або покинути монастир. Симеон обрав друге і оселився на дні висохлого колодязя. Однак, після сновидіння, у якому ігумену з’явилися ангели, що наказали повернути його до монастиря, Симеон знову залишився ненадовго, а потім усамітнився у печері. Під час Великого посту він відмовився від їжі та води, проводячи половину часу у молитві стоячи, а іншу половину — сидячи. Бог наділив святого даром зцілення, що привело до нього численних паломників. Але прагнучи усамітнення, Симеон побудував стовп висотою 4 метри, на якому й оселився. Відтоді він став відомий як Симеон Стовпник.

З часом Симеон підняв свій стовп до 45 метрів і збудував навколо нього огорожу. Святий прожив до 80 років, з яких 47 років провів на стовпі. Його поховали неподалік, де пізніше збудували монастир.

Собор вінницьких святих

Сьогодні також відзначається Собор вінницьких святих, або День усіх Святих, які просіяли на Вінницькій землі. Це святкування було встановлено з благословення Священного Синоду Церкви у 2015 році. До складу Собору входять 15 подвижників, чиє життя і подвиги пов’язані з Вінниччиною.

Новоліття

Новоліття, яке припадає на 1 вересня за новим церковним календарем, відзначає початок Нового року за церковним календарем, який рахується від Створення світу.

Церковне свято за старим стилем

“Одеське Життя” раніше повідомляло про церковне свято, яке відзначається 1 вересня за старим календарним стилем — день пам’яті Андрія Стратилата і з ним 2593 мучеників.

Народне свято 1 вересня

У народі цей день відомий як Семен Літопроводець, або Семенів день. Вважається, що осінь уже починає панувати, але перед цим дарує людям бабине літо. З завершенням літа закінчувався і рік, що означало початок новоліття. Ми також розповідали про свято в народному календарі, а також про звичаї і заборони цього дня.

Що не можна робити 1 вересня

Церква закликає відмовитися від злості, лайки, пліток, наклепів, осуду, заздрості, жадібності, помсти та відчаю. Не можна також відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

За народними прикметами, сьогодні не слід позичати сіль — це може призвести до негараздів, а також не варто скаржитися на життя, щоб уникнути біди.

Що можна робити 1 вересня

В цей день віряни просять у святих терпіння, духовних і фізичних сил, моляться за зцілення від важких захворювань. У день Новоліття також просять Божого благословення на новий рік.

Раніше на Новоліття було прийнято влаштовувати гуляння та накривати багаті столи. Цей день вважався сприятливим для переїзду, а тим, хто зробить пропозицію або одружиться 1 вересня, обіцяли довгий і міцний шлюб.

Іменини 1 вересня

Сьогодні святкують іменини Денис, Наталія, Семен, Тетяна, Марфа. За старим стилем відзначають іменини Андрій, Миколай, Тимофій, Фекла.