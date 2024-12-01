Церковный праздник 1 декабря: кого вспоминают в первый день зимы, какие приметы и обряды

После перехода Православной церкви Украины на новый календарный стиль в 2023 году фиксированные православные праздники сместились на 13 дней раньше. При этом некоторые религиозные общины и монастыри сохранили право соблюдать старый стиль. Поэтому рассмотрим, какие праздники отмечают в этот день по обоим календарям.

Православный праздник 1 декабря по новому стилю

Первого декабря православная церковь чтит память святого пророка Наума, который входит в число двенадцати малых пророков. Этот святой считается покровителем учеников и тех, кто занимается умственной деятельностью.

Святой пророк Наум проповедовал в Израиле в VIII-VII веках до нашей эры. Биографических сведений о нём сохранилось немного. Известно лишь, что он принадлежал к группе двенадцати малых пророков – авторов пророческих книг Ветхого Завета. Их называют «малыми» из-за меньшего объёма их писаний по сравнению с текстами четырёх великих пророков: Исайи, Иеремии, Иезекииля и Даниила.

Центральное место в пророчествах Наума занимает предсказание о падении Ниневии – столицы ассирийцев. Господь обрёк город на гибель за идолопоклонство, разврат и колдовство его жителей. Хотя ниневитяне ранее покаялись после пророчества другого малого пророка – Ионы, вскоре они вернулись к прежним грехам, за что и понесли наказание.

Пророк Наум предсказал, что город погубит наводнение. Так и случилось: после трёхлетней осады войсками мидян и вавилонян разлившийся Тигр подмыл городские стены. Враги ворвались в город и разрушили его. Царь Сарданапал, осознав безвыходность положения, приказал разжечь костёр, бросил туда сокровища и сам вступил в пламя.

Праздник по старому стилю

По юлианскому календарю сегодня поминают мучеников Платона и Романа.

Народные приметы, традиции, запреты

Приметы

Погодные приметы 1 декабря предсказывают характер зимы:

суровая погода предвещает морозную зиму;

появление комаров или мух в доме предвещает оттепель;

вороны, гуляющие по земле, к потеплению;

появление ореола вокруг луны – к быстрым морозам.

В народном календаре этот день известен как Наумов день или День Наума-грамотника. Традиционно в эту дату начинали учить детей грамоте.

Запреты дня

В этот церковный праздник, как и в другие дни, не одобряются ссоры, сплетни, зависть, лень и уныние. Народные поверья не рекомендуют хвастаться успехами в учёбе или хвалить других – считается, что после этого учёба будет даваться сложнее. Также существует запрет на чтение во время еды, чтобы не «проесть» ум.

Традиции: что нужно делать

В этот день принято обращаться с молитвами к пророку Науму, прося поддержки в учёбе, делах и семейных вопросах. С давних времён семьи посещали храм, веря, что молитва пророку принесёт благословение на учёбу. Существовала традиция дарить учителям – им преподносили хлеб или другие съедобные подарки. День считается благоприятным для новых начинаний.

Именинники 1 декабря

По новому стилю именины празднуют: Дмитрий, Наум, Порфирий.

По старому стилю день ангела отмечают: Николай, Платон, Роман.

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