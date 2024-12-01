Церковне свято 1 грудня: кого згадують в перший день зими, яки прикмети та обряди

Після переходу Православної церкви України на новий календарний стиль у 2023 році фіксовані православні свята змістилися на 13 днів раніше. Водночас деякі релігійні громади та монастирі зберегли право дотримуватися старого стилю. Тож розглянемо, які свята відзначають у цей день за обома календарями.

Православне свято 1 грудня за новим стилем

Першого грудня православна церква вшановує пам’ять святого пророка Наума, який входить до числа дванадцяти малих пророків. Цей святий вважається покровителем учнів та тих, хто займається розумовою діяльністю.

Святий пророк Наум проповідував в Ізраїлі у VIII-VII століттях до нашої ери. Біографічних відомостей про нього збереглося небагато. Відомо лише, що він належав до групи дванадцяти малих пророків – авторів пророчих книг Старого Заповіту. Їх називають “малими” через менший обсяг їхніх писань порівняно з текстами чотирьох великих пророків: Ісаї, Єремії, Єзекіїля та Даниїла.

Центральне місце у пророцтвах Наума займає передбачення про падіння Ніневії – столиці ассирійців. Господь прирік місто на загибель за ідолопоклонство, розпусту та чаклунство його мешканців. Хоча ніневітяни раніше покаялися після пророцтва іншого малого пророка – Йони, невдовзі вони повернулися до колишніх гріхів, за що й понесли покарання.

Пророк Наум передбачив, що місто згубить повінь. Так і сталося: після трирічної облоги військами мідян та вавилонян розлитий Тигр підмив міські стіни. Вороги увірвалися до міста і зруйнували його. Цар Сарданапал, усвідомивши безвихідь становища, наказав розпалити вогнище, кинув до нього скарби та сам ступив у полум’я.

Свято за старим стилем

За юліанським календарем сьогодні поминають мучеників Платона і Романа.

Народні прикмети, традиції, заборони

Прикмети

Погодні прикмети 1 грудня передвіщають характер зими:

сувора погода віщує морозну зиму;

поява комарів чи мух у домі віщує відлигу;

ворони, що гуляють по землі, до потепління;

поява ореолу навколо місяця – до швидких морозів.

У народному календарі цей день відомий як Наумів день або День Наума-грамотника. Традиційно у цю дату починали навчати дітей грамоті.

Заборони дня

У це церковне свято, як і в інші дні, не схвалюються сварки, плітки, заздрість, лінощі та зневіра. Народні повір’я не рекомендують хвалитися успіхами в навчанні чи хвалити інших – вважається, що після цього навчання даватиметься важче. Також існує заборона на читання під час їжі, щоб не “проїсти” розум.

Традиції: що потрібно робити

У цей день прийнято звертатися з молитвами до пророка Наума, просячи підтримки у навчанні, справах та родинних питаннях. Здавна родини відвідували храм, вірячи, що молитва пророку принесе благословення на навчання. Існувала традиція обдаровувати вчителів – їм підносили хліб чи інші їстівні подарунки. День вважається сприятливим для нових починань.

Іменинники 1 грудня

За новим стилем іменини святкують: Дмитро, Наум, Порфирій.

За старим стилем день ангела відзначають: Микола, Платон, Роман.

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