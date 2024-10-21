Церковный календарь: как святой Илларион победил разбойников и что сегодня запрещено делать

В 2023 году Православная церковь Украины совершила переход на новый календарный стиль (новоюлианский). В результате все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие продолжают соблюдать предыдущий календарь (юлианский), поскольку сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Жизнь святого Иллариона Великого

Сегодня, 21 октября, православные в Украине отмечают день памяти святого Иллариона Великого по новому церковному календарю.

Святой Илларион Великий жил в Палестине в III-IV веках. В юности он отправился на учебу в Александрию, где под руководством святого Антония Великого изучал Слово Божие. Вернувшись домой, Илларион раздал свое имущество родственникам и нуждающимся, а сам поселился в пустыне у города Маиума.

Там он работал, молился и постился. Однажды на него напали разбойники, но после проповеди Иллариона они отказались от преступной жизни и приняли крещение. Благодаря этому святой снискал славу, и к нему начали приходить люди за исцелением от недугов и нечистые.

Позже Илларион отправился в Египет, чтобы посетить могилу Антония Великого. Он скончался на острове Кипр, где и был похоронен, предсказав свою смерть.

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Церковный праздник по старому стилю

По старому стилю 21 октября отмечают день памяти Пелагии Антиохийской. Ранее «Одесская Жизнь» подробно рассказывала об этом празднике, включая то, что можно и нельзя делать в этот день.

Народные традиции

В народном календаре 21 октября отмечают Илларионов день. В этот период часто выпадает первый снег.

Что нельзя делать 21 октября

Церковь запрещает ссоры, злословие, сплетни, клевету, осуждение, лень, зависть, алчность, месть и отчаяние. По народным приметам, не стоит отправляться в дальний путь и делиться своими планами. Грех считается отказать в помощи, поэтому важно проявить инициативу и помочь другим.

Что можно делать 21 октября

В этот день можно помолиться святому Иллариону Великому за исцеление души и физических заболеваний. Поскольку погода часто бывает неблагоприятной, лучше посвятить время домашним делам. Женщинам рекомендуется заняться рукоделием, как это делали в древности.

День ангела

Именины сегодня празднуют по новому стилю — Илларион, Сергей, Василий, Пелагея, Алексей, Анатолий, Захар, Яков, Николай.

По старому стилю день ангела в Таисии, Татьяне, Петре, Викторе, Николае, Владимире, Иване, Дмитрии, Павле, Василии.

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