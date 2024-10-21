Церковний календар: як святий Іларіон переміг розбійників і що сьогодні заборонено робити 

У 2023 році Православна церква України здійснила перехід на новий календарний стиль (новоюліанський). Внаслідок цього всі православні свята з фіксованою датою змістилися на 13 днів раніше. Проте деякі віряни продовжують дотримуватися попереднього календаря (юліанського), оскільки збереження старого стилю залишається правом релігійних громад та монастирів.

Життя святого Іларіона Великого

Сьогодні, 21 жовтня, православні в Україні відзначають день пам’яті святого Іларіона Великого за новим церковним календарем.

Святий Іларіон Великий жив у Палестині в III-IV століттях. У юності він вирушив на навчання до Олександрії, де під керівництвом святого Антонія Великого вивчав Слово Боже. Повернувшись додому, Іларіон роздав своє майно родичам і нужденним, а сам оселився в пустелі біля міста Маіума.

Там він працював, молився і постився. Одного разу на нього напали розбійники, але після проповіді Іларіона вони відмовилися від злочинного життя і прийняли хрещення. Завдяки цьому святий здобув славу, і до нього почали приходити люди за зціленням від недуг і нечисті.

Пізніше Іларіон вирушив до Єгипту, щоб відвідати могилу Антонія Великого. Він помер на острові Кіпр, де і був похований, передбачивши свою смерть.

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Церковне свято за старим стилем

За старим стилем 21 жовтня відзначають день пам’яті Пелагії Антіохійської. Раніше “Одеське Життя” детально розповідало про це свято, включаючи те, що можна і не можна робити в цей день.

Народні традиції

У народному календарі 21 жовтня відзначають Іларіонів день. У цей час часто випадає перший сніг.

Що не можна робити 21 жовтня

Церква забороняє сварки, лихослів’я, плітки, наклепи, осуд, лінощі, заздрощі, жадібність, помсту і відчай. За народними прикметами, не варто вирушати в далеку дорогу і ділитися своїми планами. Гріхом вважається відмовити в допомозі, тому важливо проявити ініціативу і допомогти іншим.

Що можна робити 21 жовтня

У цей день можна помолитися святому Іларіону Великому за зцілення душі та фізичних хвороб. Оскільки погода часто буває несприятливою, краще присвятити час домашнім справам. Жінкам рекомендується зайнятися рукоділлям, як це робили в старовину.

День ангела

Іменини сьогодні святкують за новим стилем – Іларіон, Сергій, Василь, Пелагея, Олексій, Анатолій, Захар, Яків, Микола.

За старим стилем день ангела у Таїсії, Тетяни, Петра, Віктора, Миколи, Володимира, Івана, Дмитра, Павла, Василя.

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