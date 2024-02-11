Церковный праздник 11 февраля: кем был Власий Севастийский и традиции, связанные с этим днем

Кем был Власий Севастийский

В православной церкви этот день имеет особое значение, поскольку Святой Власий является покровителем епископов, священников и дьяконов.

По легенде, Святой Власий был избран епископом Севастии за свою кротость и благочестие. Когда начались преследования христиан, он не отдавал себя мучителям, но утешал и поддерживал тех, кто страдал Христом. Для этого Власий скрылся в пещере, где проводил время в молитве и посте.

Однажды он был обнаружен язычниками и приведен к правителю, который пытался соблазнить его и потребовал, чтобы будущий святой принес жертвы идолам. Но Святой Власий оставался непоколебимым в своей вере, за что был подвергнут жестоким пыткам.

Даже в тюрьме он смог обратить ко Христу еще семерых людей, с которыми познакомился уже в заключении. Его вера и мужество помогли это сделать. Но, наконец, разгневанные стойкостью его веры язычники не выдержали и обезглавили Власия, обрекши его принять мученическую смерть.

В ВЦУ день памяти Святого Власия является днем молитвы за епископов, священников и диаконов, которые служат Богу и людям. В этот день проходят богослужения, на которых читаются акафисты и молебны к святому. Также верующие приносят в храмы дары для духовенства и бедных.

Читайте также: Православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

Народные традиции на Власов день

В народе этот день называется Власов день или Лаврентьев день. По народным традициям, в этот день нельзя делать работу, связанную со скотом, особенно с коровами.

Считалось, что так можно причинить вред животным или даже потерять их. Также не следует оставлять домашних животных голодными, а наоборот – хорошо кормить и поить их. Это должно было обеспечить их здоровье и плодовитость. В этот день также не прядут, не ткут и не шьют, чтобы не спутать нити судьбы.

11 февраля также имеют значение сны. Если снится что-то приятное, это предвещает счастье и добро. Если снится что-то плохое, значит предупреждение или тайный знак. Чтобы сон сбылся, нужно рассказать его кому-нибудь из родственников или друзей.

11 февраля также наблюдают за погодой, чтобы предсказать следующие дни. Если снег тает, это значит, что приближается весна. Если снег падает, это значит, что зима еще будет продолжаться. Если солнце светит, значит, будет хороший урожай. Если небо будет облачным, то это означает, что будет много дождей.