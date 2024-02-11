Церковне свято 11 лютого: ким був Власій Севастійський і традиції, пов’язані із ним днем

Ким був Власій Севастійський

У православній церкві цей день має особливе значення, оскільки Святий Власій є покровителем єпископів, священиків та дияконів.

За легендою, Святий Власій був обраний єпископом Севастії за свою лагідність і благочестя. Коли почалися переслідування християн, він не віддавав себе мучителям, але втішав і підтримував тих, хто страждав за Христа. Для цього Власій сховався в печері, де проводив час у молитві та пості.

Одного разу він був виявлений язичниками і приведений до правителя, який намагався спокусити його і вимагав, щоб майбутній святий приніс жертви ідолам. Але Святий Власій залишався непохитним у своїй вірі, за що був підданий жорстокім тортурам.

Навіть у тюрмі він зміг обернути до Христа ще сімох людей із якими познайомився вже в ув’язненні. Його віра і мужність допомогли це зробити. Але, нарешті, розгнівані стійкістю його віри язичники не витримали і обезголовили Власія, прирікши його прийняти мученицьку смерть.

У ПЦУ день пам’яті Святого Власія є днем молитви за єпископів, священиків та дияконів, які служать Богові і людям. У цей день відбуваються богослужіння, на яких читаються акафісти і молебні до святого. Також віряни приносять до храмів дари для духовенства і бідних.

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Народні традиції на Власів день

У народі цей день називається Власів день або Лаврентьев день. За народними традиціями, у цей день не можна робити роботу, що пов’язана з худобою, особливо з коровами.

Вважалося, що так можна заподіяти шкоду тваринам або навіть загубити їх. Також не слід залишати домашніх тварин голодними, а навпаки – добре годувати і поїти їх. Це мало забезпечити їх здоров’я і плодовитість. У цей день також не прядуть, не ткуть і не шиють, щоб не сплутати нитки долі.

11 лютого також мають значення сни. Якщо сниться щось приємне, то це віщує щастя і добро. Якщо сниться щось погане, то це означає попередження або таємний знак. Щоб сон збувся, треба розповісти його комусь з родичів або друзів.

11 лютого також спостерігають за погодою, щоб передбачити наступні дні. Якщо сніг тане, то це означає, що наближається весна. Якщо сніг падає, то це означає, що зима ще триватиме. Якщо сонце світить, то це означає, що буде хороший урожай. Якщо небо хмарне, то це означає, що буде багато дощі