Церковные праздники 7 января: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 7 января. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
7 января в церковном календаре — собор святого Иоанна Крестителя.
Что это за день
Собор святого Иоанна Крестителя — это важный христианский праздник, посвященный Пророку и Предтече Господа Иисуса Христа. Верующие вспоминают святого Иоанна Крестителя, который проповедовал покаяние и крестил Иисуса в водах Иордана, готовя людей к приходу Спасителя. В этот день христиане молятся за духовное очищение, обращаются к примеру святого как символу веры, отваги и жертвенности.
Праздник напоминает о важности внутреннего обновления и покаяния как основы для духовной жизни. Он призывает каждого задуматься над своими действиями, искать мира в сердце и строить крепкую связь с Богом. Также чествование святого Иоанна является поводом для семейных собраний и совместной молитвы, что способствует духовному единению и поддержке верующих.
Что нельзя делать 7 января
- Не следует принимать подарки.
- Запрещается заниматься домашними делами.
- Нельзя ругаться, сквернословить.
Народные приметы 7 января
- смотрели, какой сегодня день: туманная погода — к большому урожаю зерновых;
- полная луна — весной начнутся наводнения;
- ясная и холодная погода — к засушливому лету;
- пасмурно и снежно — будет богатый урожай.
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