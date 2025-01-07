Церковные праздники 7 января: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

7 января в церковном календаре — собор святого Иоанна Крестителя.

Что это за день

Собор святого Иоанна Крестителя — это важный христианский праздник, посвященный Пророку и Предтече Господа Иисуса Христа. Верующие вспоминают святого Иоанна Крестителя, который проповедовал покаяние и крестил Иисуса в водах Иордана, готовя людей к приходу Спасителя. В этот день христиане молятся за духовное очищение, обращаются к примеру святого как символу веры, отваги и жертвенности.

Праздник напоминает о важности внутреннего обновления и покаяния как основы для духовной жизни. Он призывает каждого задуматься над своими действиями, искать мира в сердце и строить крепкую связь с Богом. Также чествование святого Иоанна является поводом для семейных собраний и совместной молитвы, что способствует духовному единению и поддержке верующих.

Что нельзя делать 7 января

Не следует принимать подарки.

Запрещается заниматься домашними делами.

Нельзя ругаться, сквернословить.

Народные приметы 7 января

смотрели, какой сегодня день: туманная погода — к большому урожаю зерновых;

полная луна — весной начнутся наводнения;

ясная и холодная погода — к засушливому лету;

пасмурно и снежно — будет богатый урожай.

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