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Церковные праздники 7 января: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковные праздники 7 января: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 7 января. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

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7 января в церковном календаре —  собор святого Иоанна Крестителя.

Что это за день

Собор святого Иоанна Крестителя —  это важный христианский праздник, посвященный Пророку и Предтече Господа Иисуса Христа. Верующие вспоминают святого Иоанна Крестителя, который проповедовал покаяние и крестил Иисуса в водах Иордана, готовя людей к приходу Спасителя. В этот день христиане молятся за духовное очищение, обращаются к примеру святого как символу веры, отваги и жертвенности.

Праздник напоминает о важности внутреннего обновления и покаяния как основы для духовной жизни. Он призывает каждого задуматься над своими действиями, искать мира в сердце и строить крепкую связь с Богом. Также чествование святого Иоанна является поводом для семейных собраний и совместной молитвы, что способствует духовному единению и поддержке верующих.

Что нельзя делать 7 января

  • Не следует принимать подарки.
  • Запрещается заниматься домашними делами.
  • Нельзя ругаться, сквернословить.

Народные приметы 7 января

  • смотрели, какой сегодня день: туманная погода —  к большому урожаю зерновых;
  • полная луна —  весной начнутся наводнения;
  • ясная и холодная погода —  к засушливому лету;
  • пасмурно и снежно —  будет богатый урожай.

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