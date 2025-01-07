Церковні свята 7 січня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

7 січня в церковному календарі — собор святого Івана Хрестителя.

Що це за день

Собор святого Івана Хрестителя — це важливе християнське свято, присвячене Пророку і Предтечі Господа Ісуса Христа. Віряни згадують святого Івана Хрестителя, який проповідував покаяння і хрестив Ісуса у водах Йордану, готуючи людей до приходу Спасителя. У цей день християни моляться за духовне очищення, звертаються до прикладу святого як символу віри, відваги та жертовності.

Свято нагадує про важливість внутрішнього оновлення та покаяння як основи для духовного життя. Воно закликає кожного замислитися над своїми діями, шукати миру в серці й будувати міцніший зв’язок із Богом. Також вшанування святого Івана є нагодою для сімейних зібрань і спільної молитви, що сприяє духовному єднанню та підтримці вірян.

Що не можна робити 7 січня

Не слід приймати подарунки.

Забороняється займатися домашніми справами.

Не можна лаятися, лихословити.

Народні прикмети 7 січня

дивилися, який сьогодні день: туманна погода — до великого врожаю зернових;

повний місяць — навесні почнуться повені;

ясна і холодна погода — до посушливого літа;

похмуро і сніжно — буде багатий урожай.

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