Церковные праздники 27 октября: какой святой помогает журналистам и писателям

После перехода Православной церкви Украины на новый календарный стиль в 2023 году фиксированные православные праздники сместились на 13 дней раньше. В то же время, некоторые религиозные общины и монастыри сохранили право придерживаться старого стиля. Рассмотрим, какие праздники отмечают в этот день по обоим календарям.

История преподобного Нестора Летописца Печерского

По новому церковному календарю 27 октября (соответствующего 9 ноября по старому стилю) православные чтят память преподобного Нестора Летописца Печерского.

Этот видный церковный деятель XI века оставил неоценимый след в истории не только православия, но и всей мировой культуры. Его главный труд — «Повесть временных лет» — считается жемчужиной средневековой литературы. Жизненный путь Нестора начался в Киеве, где он в 17-летнем возрасте стал послушником Киево-Печерского монастыря. Впоследствии принял монашеский постриг и был рукоположен во иеродиакона.

Кроме знаменитой летописи, Нестор создал ряд важных церковных текстов, среди которых житие преподобного Феодосия Печерского и рассказ о князьях Борисе и Глебе. Его перу также принадлежат произведения о князе Владимире и христианизации Руси. Преподобный отошел в вечность 27 октября 1114 года. Его мощи и поныне покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Интересно, что Нестора уважают не только православные – он канонизирован и Римско-католической церковью.

Православный праздник по старому стилю 27 октября

По старому стилю 27 октября чтят память мучеников Назария, Гервасия и Протасия, мученицы Параскевы Сербской и преподобного Николая Святоши – князя Черниговского и Киево-Печерского чудотворца.

Народные традиции, приметы и запреты 27 октября

В народной традиции этот день называли Несторовым, а также Зароком на Параскеву. Издавна накануне дня великомученицы Параскевы Иконийской (что чествуют 28 октября) люди давали обеты выполнить определенное дело, веря, что праздники поможет осуществить их желания.

Церковные наставления на 27 октября остаются неизменными: следует воздерживаться от ссор, сплетен, зависти и других грехов. Народные традиции предостерегают от отказа в помощи, заеме денег и нарушении данных в этот день обещаний.

Особенно уважают преподобного Нестора представители интеллектуальных профессий – журналисты, писатели, ученые. Они обращаются к святому с молитвами о помощи в работе и обучении.

Древняя традиция давать обеты перед днем ​​святой Параскевы сохранялась на протяжении веков. Состоятельные люди обещали построить храм или совершить щедрые пожертвования, а простые крестьяне давали посильные обещания. Считалось, что искреннее исполнение обета приносит исполнение желаний и исцеления близких.

У кого именины 27 октября

По новому стилю именины празднуют Андрей, Николай, Иван, Максим, Марк, Сергей, Афанасий и Степан.

По старому стилю – Параска, Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай и Петр.

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