Церковні свята 27 жовтня: який святий допомагає журналістам та письменникам

Після переходу Православної церкви України на новий календарний стиль у 2023 році фіксовані православні свята змістилися на 13 днів раніше. Водночас деякі релігійні громади та монастирі зберегли право дотримуватися старого стилю. Тож розглянемо, які свята відзначають у цей день за обома календарями.

Історія преподобного Нестора Літописця Печерського

За новим церковним календарем 27 жовтня (що відповідає 9 листопада за старим стилем) православні вшановують пам’ять преподобного Нестора Літописця Печерського.

Цей видатний церковний діяч XI століття залишив неоціненний слід в історії не лише православ’я, а й усієї світової культури. Його головна праця – “Повість минулих літ” – вважається перлиною середньовічної літератури. Життєвий шлях Нестора розпочався в Києві, де він у 17-річному віці став послушником Києво-Печерського монастиря. Згодом прийняв чернечий постриг та був висвячений у сан ієродиякона.

Крім знаменитого літопису, Нестор створив низку важливих церковних текстів, серед яких житіє преподобного Феодосія Печерського та оповідь про князів Бориса і Гліба. Його перу також належать твори про князя Володимира та християнізацію Русі. Преподобний відійшов у вічність 27 жовтня 1114 року. Його мощі і донині спочивають у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Цікаво, що Нестора шанують не лише православні – він канонізований і Римо-католицькою церквою.

Православне свято за старим стилем 27 жовтня

За старим стилем 27 жовтня вшановують пам’ять мучеників Назарія, Гервасія і Протасія, мучениці Параскеви Сербської та преподобного Миколи Святоші – князя Чернігівського і Києво-Печерського чудотворця.

Народні традиції, прикмети та заборони 27 жовтня

У народній традиції цей день називають Несторовим, а також Зароком на Параскеву. Здавна напередодні дня великомучениці Параскеви Іконійської (яку вшановують 28 жовтня) люди давали обітниці виконати певну справу, вірячи, що свята допоможе здійснити їхні бажання.

Церковні настанови на 27 жовтня залишаються незмінними: варто утримуватися від сварок, пліток, заздрості та інших гріхів. Народні традиції застерігають від відмови у допомозі, позичання грошей та порушення даних цього дня обіцянок.

Особливо шанують преподобного Нестора представники інтелектуальних професій – журналісти, письменники, науковці. Вони звертаються до святого з молитвами про допомогу в роботі та навчанні.

Давня традиція давати обітниці перед днем святої Параскеви зберігалася протягом століть. Заможні люди обіцяли збудувати храм чи зробити щедрі пожертви, а прості селяни давали посильні обіцянки. Вважалося, що щире виконання обітниці приносить здійснення бажань та зцілення близьких.

В кого іменини 27 жовтня

За новим стилем іменини святкують Андрій, Миколай, Іван, Максим, Марк, Сергій, Афанасій та Степан.

За старим стилем – Параска, Ігнатій, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Микола та Петро.

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