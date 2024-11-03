Церковный и народный праздники 3 ноября: Анна Холодная принесет изменение погоды и поможет с детьми

После перехода Православной церкви Украины на новый календарный стиль в 2023 году фиксированные православные праздники сместились на 13 дней раньше. В то же время некоторые религиозные общины и монастыри сохранили право придерживаться старого стиля. Поэтому рассмотрим, какие праздники отмечают в этот день по обоим календарям.

Православный праздник 3 ноября по новому стилю

Православные христиане 3 ноября по новому церковному календарю (16 ноября по старому) отмечают день памяти мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.

В IV веке в Персии, во времена правления царя Шапура, происходили гонения христиан. Епископ Акепсим из города Наессон, которому исполнилось 80 лет, священник Иосиф, достигший 70-летнего возраста, и диакон Аифал оказались под арестом из-за отказа поклониться языческим божествам солнца и огня. Три года они находились в заключении. После отказа от встречи с царем и возможности изменить свое решение, все трое были казнены.

Православный праздник 3 ноября по старому стилю

3 ноября по старому стилю православные отмечают день почитания преподобного Илариона Великого. Также из публикации по ссылке вы узнаете о народном празднике по старому стилю, приметах и традициях этого дня.

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Народный праздник 3 ноября — Анна Холодная

День получил название «Анна Холодная» в честь преподобной Анны Всеволодовны, дочери киевского князя. С этой даты начинается по, народным приметам, похолодание.

Ограничения и предостережения на Анну Холодную

По народным верованиям, 3 ноября не стоит жаловаться на жизнь. Также в этот день лучше не отказывать нуждающимся в помощи и не отправляться в дальние путешествия. Церковные наставления предостерегают от сквернословия, раздора и зависти.

Молитвы и хозяйственные дела

Верующие обращаются с молитвами к святым мученикам за общее заступничество. К преподобной Анне молятся за благословение семьи и просят помощи в воспитании детей. По традиции в этот день занимаются прядением льна и ткачеством. Хозяйки готовят ягодный кисель и выпекают пироги с осенними плодами.

У кого день ангела 3 ноября

По новому стилю именины празднуют Анна, Александр, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, Иван, Илья, Николай, Павел, Петр, Сергей и Федор.

По старому стилю день ангела отмечают Иларион, Пелагея, Анатолий, Захар, Яков, Сергей, Василий, Алексей и Николай.

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