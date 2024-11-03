Церковне та народне свята 3 листопада: Ганна Холодна принесе зміну погоди та допоможіть з дітьми 

Після переходу Православної церкви України на новий календарний стиль у 2023 році фіксовані православні свята змістилися на 13 днів раніше. Водночас деякі релігійні громади та монастирі зберегли право дотримуватися старого стилю. Тож розглянемо, які свята відзначають у цей день за обома календарями.

Православне свято 3 листопада за новим стилем

Православні християни 3 листопада за новим церковним календарем (16 листопада за старим) відзначають день пам’яті мучеників Акепсима єпископа, Йосипа пресвітера та Аіфала диякона.

У IV столітті в Персії, за часів правління царя Шапура, відбувалися переслідування християн. Єпископ Акепсим із міста Наессон, якому виповнилося 80 років, священник Йосип, що досяг 70-річного віку, та диякон Аіфал опинилися під арештом через відмову поклонитися язичницьким божествам сонця й вогню. Три роки вони перебували в ув’язненні. Після відмови від зустрічі з царем та можливості змінити своє рішення, всі троє були страчені.

Православне свято 3 листопада за старим стилем

3 листопада за старим стилем православні відзначають день вшанування преподобного Іларіона Великого. Також з публікації за посиланням ви дізнаєтеся про народне свято за стрим стилем, прикмети та традиції цього дня.

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Народне свято 3 листопада – Ганна Холодна

День отримав назву “Ганна Холодна” на честь преподобної Анни Всеволодівни, доньки київського князя. З цієї дати починається похолодання.

Обмеження та застороги на Ганну Холодну

За народними віруваннями, 3 листопада не варто нарікати на життя. Також цього дня краще не відмовляти нужденним у допомозі та не вирушати в далекі подорожі. Церковні настанови застерігають від лихослів’я, розбрату та заздрості.

Молитви та господарські справи

Віряни звертаються з молитвами до святих мучеників за загальне заступництво. До преподобної Анни моляться за благословення родини та просять допомоги у вихованні дітей. За традицією в цей день займаються прядінням льону та ткацтвом. Господині готують ягідний кисіль та випікають пироги з осінніми плодами.

В кого день ангела 3 листопада

За новим стилем іменини святкують Ганна, Олександр, Богдан, Василь, Вікентій, Володимир, Євдокія, Іван, Ілля, Микола, Павло, Петро, Сергій та Федір.

За старим стилем день ангела відзначають Іларіон, Пелагея, Анатолій, Захар, Яків, Сергій, Василь, Олексій та Микола.

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