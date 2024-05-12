Новости Одессы и Одесской области

Поднимут ли тарифы на свет перед отопительным сезоном?

Поднимут ли тарифы на свет перед отопительным сезоном?

В Кабинете Министров Украины обсуждают возможность повышения тарифов на электроэнергию, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

Об этом заявила накануне заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

«Мы обсуждаем, в частности повышение тарифов. Мы анализируем все доступные нам финансовые ресурсы, в том числе оказываемую помощь от наших партнеров, которая задекларирована ими и что будет предоставлена в ближайшее время. Анализируем возможности наших энергетических предприятий, в том числе обсуждаем возможность повышения тарифа»,

– сказала замминистра.

По ее словам, решение о подорожании электричества еще не принято, но не исключает, что правительству придется повысить тариф, чтобы иметь ресурсы для подготовки к следующему отопительному сезону.

Еще по теме: Тарифы на электричество для украинцев вырастут уже в этом году: когда и на сколько

«Сейчас с теми повреждениями, которые есть, прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона. Тогда могут быть отключения и бытовых потребителей. Мы пытаемся искать и внедрять решения, которые смягчат эти последствия зимой»,

– добавила Гринчук.

Ранее правительство приняло решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения в размере 2,64 грн за киловатт до конца мая.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua