Поднимут ли тарифы на свет перед отопительным сезоном?

Об этом заявила накануне заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

«Мы обсуждаем, в частности повышение тарифов. Мы анализируем все доступные нам финансовые ресурсы, в том числе оказываемую помощь от наших партнеров, которая задекларирована ими и что будет предоставлена в ближайшее время. Анализируем возможности наших энергетических предприятий, в том числе обсуждаем возможность повышения тарифа»,

– сказала замминистра.

По ее словам, решение о подорожании электричества еще не принято, но не исключает, что правительству придется повысить тариф, чтобы иметь ресурсы для подготовки к следующему отопительному сезону.

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«Сейчас с теми повреждениями, которые есть, прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона. Тогда могут быть отключения и бытовых потребителей. Мы пытаемся искать и внедрять решения, которые смягчат эти последствия зимой»,

– добавила Гринчук.

Ранее правительство приняло решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения в размере 2,64 грн за киловатт до конца мая.