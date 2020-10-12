Скандал в Одессе: городская избирательная комиссия может быть распущена

Час назад ряд одесских телеграмм каналов сообщил о том, что городская избирательная комиссия приняла решение чуть ли не вручную вписать экс-нардепа Дмитрия Голубова кандидатом в мэры, а также вернуть в список в городской совет кандидатов от политической партии «Наш край».

Примечательно, что 7 октября горизбирком принял постановление об утверждении текста избирательных бюллетеней. В списке кандидатов на пост одесского городского головы в уже напечатанных издательством «Черноморье» бюллетенях значится 23 фамилии кандидатов. Дмитрия Голубова среди них нет, впрочем, как и представителей партии «Наш край».

Следует отметить, что Дмитрий Голубов, а также городская организация политсилы «Наш край» были сняты с избирательной гонки по решению суда. Напомним, 2 октября в Одесском окружном суде рассматривалось дело в отношении неправомерных действий членов Одесской городской территориальной избирательной комиссии в отношении кандидата на пост одесского городского головы Дмитрия Голубова. На основании предложенных суду документов стало известно, что теризбирком в нарушение избирательного права зарегистрировал Дмитрия Голубова кандидатом.Как оказалось, Дмитрий Голубов внес необходимый залог за участие в избирательной гонке от имени Одесской городской организации Политической партии «Блок Дмитрия Голубова», но по факту прохождение указанных денег происходило путем внесения средств посторонним лицом – Палпатином Дмитрием Викторовичем.

И вот новое грубейшее нарушение городской избирательной комиссии, которое ставит под сомнение возможность проведения выборов в Одессе. Ведь при таком самовольном изменении закона о выборах, горизбирком могут распустить, а его членов отправить на скамью подсудимых.