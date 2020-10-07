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Кандидаты в мэры Одессы: утвержден окончательный список

Кандидаты в мэры Одессы: утвержден окончательный список

Выборная кампания уже в разгаре. Этап выдвижения закончен, а городская территориальная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на пост мэра Одессы и партийных блоков. Сейчас проходят судебные разбирательства о законности факта регистрации или отказа в ней, но уже понятно, как будет выглядеть итоговый бюллетень 25 октября. Видимо, он будет внушительным – больше 20-ти имен. Так кто же претендует на кресло мэра Одессы?

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По состоянию на 6 октября список кандидатов в мэры Одессы выглядит следующим образом:

  1. Геннадий Труханов – от партии «Доверяй Делам»;
  2. Наталья Делиева – от партии «Голос»;
  3. Олег Филимонов – от партии «Слуга народа»;
  4. Сергей Калинчук – от партии «За майбутнє»;
  5. Петр Обухов – от партии «Европейская солидарность»;
  6. Эдуард Гурвиц – от партии «Блок Эдуарда Гурвица»;
  7. Сергей Кивалов – от партии «Украинская морская партия»;
  8. Николай Скорик – от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;
  9. Сергей Варламов – от партии «Национальный корпус»;
  10. Олег Михайлик – самовыдвиженец;
  11. Юрий Печерский – самовыдвиженец;
  12. Станислав Домбровский – самовыдвиженец;
  13. Михаил Кузаконь – самовыдвиженец;
  14. Морис Ибрагим – самовыдвиженец;
  15. Виктория Стоянова – самовыдвиженка;
  16. Игорь Щербина – самовыдвиженец;
  17. Альберт Байжанов – от партии «За права людини»;
  18. Евгений Червоненко – от партии «Наш край»;
  19. Максим Болдин – от партии «Победа Пальчевского»;
  20. Дарт Вейдер – от партии «Блок Дарта Вейдера»;
  21. Мария Трунина – самовыдвиженка;
  22. Георгий Селянин – от партии «Батькiвщина»;
  23. Геннадий Чижов – от партии «Сила и честь».

Атака клонов

Кандидатов в мэры Одессы могло быть больше 30-ти. Но сыграли свою роль обжалования заключений комиссии и судебные решения. Так, из-за жалобы партии «Слуга народа» в нарушении процедуры выдвижения (денежный залог внесла не партия, а физическое лицо) отменили регистрацию следующих претендентов:

Олег Филимонов, «Зеленые»;

Олег Филимонов, «Студенческая партия Украины»;

Олег Филимонов, «Стабильность и справедливость»;

Вадим Филимонов, «Наша земля»;

Василий Зеленский, «Цыганская партия Украины»;

Александр Зеленский, «Молодежь к власти»;

Михеил Саакашвили, «Блок Михеила Саакашвили».

 

Минус один по суду

2 октября Одесский окружной административный суд принял решение снять с гонки Дмитрия Голубова и его партию. Иск подал другой кандидат в мэры Морис Ибрагим. Основание – неправомерная уплата залога – его внесло физическое лицо. Также выяснилось, что представители «Блока Дмитрия Голубова» подали документы позже установленного законодательством срока, то есть после 24:00 24 сентября.

Потому Одесский окружной админсуд обязал областной теризбирком отменить регистрацию «Блока Дмитрия Голубова» и его кандидатуры на пост мэра, а апелляционный суд оставил решение в силе.

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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