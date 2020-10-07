Кандидаты в мэры Одессы: утвержден окончательный список

Выборная кампания уже в разгаре. Этап выдвижения закончен, а городская территориальная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на пост мэра Одессы и партийных блоков. Сейчас проходят судебные разбирательства о законности факта регистрации или отказа в ней, но уже понятно, как будет выглядеть итоговый бюллетень 25 октября. Видимо, он будет внушительным – больше 20-ти имен. Так кто же претендует на кресло мэра Одессы?

По состоянию на 6 октября список кандидатов в мэры Одессы выглядит следующим образом:

Геннадий Труханов – от партии «Доверяй Делам»; Наталья Делиева – от партии «Голос»; Олег Филимонов – от партии «Слуга народа»; Сергей Калинчук – от партии «За майбутнє»; Петр Обухов – от партии «Европейская солидарность»; Эдуард Гурвиц – от партии «Блок Эдуарда Гурвица»; Сергей Кивалов – от партии «Украинская морская партия»; Николай Скорик – от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»; Сергей Варламов – от партии «Национальный корпус»; Олег Михайлик – самовыдвиженец; Юрий Печерский – самовыдвиженец; Станислав Домбровский – самовыдвиженец; Михаил Кузаконь – самовыдвиженец; Морис Ибрагим – самовыдвиженец; Виктория Стоянова – самовыдвиженка; Игорь Щербина – самовыдвиженец; Альберт Байжанов – от партии «За права людини»; Евгений Червоненко – от партии «Наш край»; Максим Болдин – от партии «Победа Пальчевского»; Дарт Вейдер – от партии «Блок Дарта Вейдера»; Мария Трунина – самовыдвиженка; Георгий Селянин – от партии «Батькiвщина»; Геннадий Чижов – от партии «Сила и честь».

Атака клонов

Кандидатов в мэры Одессы могло быть больше 30-ти. Но сыграли свою роль обжалования заключений комиссии и судебные решения. Так, из-за жалобы партии «Слуга народа» в нарушении процедуры выдвижения (денежный залог внесла не партия, а физическое лицо) отменили регистрацию следующих претендентов:

Олег Филимонов, «Зеленые»;

Олег Филимонов, «Студенческая партия Украины»;

Олег Филимонов, «Стабильность и справедливость»;

Вадим Филимонов, «Наша земля»;

Василий Зеленский, «Цыганская партия Украины»;

Александр Зеленский, «Молодежь к власти»;

Михеил Саакашвили, «Блок Михеила Саакашвили».

Минус один по суду

2 октября Одесский окружной административный суд принял решение снять с гонки Дмитрия Голубова и его партию. Иск подал другой кандидат в мэры Морис Ибрагим. Основание – неправомерная уплата залога – его внесло физическое лицо. Также выяснилось, что представители «Блока Дмитрия Голубова» подали документы позже установленного законодательством срока, то есть после 24:00 24 сентября.

Потому Одесский окружной админсуд обязал областной теризбирком отменить регистрацию «Блока Дмитрия Голубова» и его кандидатуры на пост мэра, а апелляционный суд оставил решение в силе.