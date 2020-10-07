Кандидаты в мэры Одессы: утвержден окончательный список

Выборная кампания уже в разгаре. Этап выдвижения закончен, а городская территориальная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на пост мэра Одессы и партийных блоков. Сейчас проходят судебные разбирательства о законности факта регистрации или отказа в ней, но уже понятно, как будет выглядеть итоговый бюллетень 25 октября. Видимо, он будет внушительным – больше 20-ти имен. Так кто же претендует на кресло мэра Одессы?
По состоянию на 6 октября список кандидатов в мэры Одессы выглядит следующим образом:
- Геннадий Труханов – от партии «Доверяй Делам»;
- Наталья Делиева – от партии «Голос»;
- Олег Филимонов – от партии «Слуга народа»;
- Сергей Калинчук – от партии «За майбутнє»;
- Петр Обухов – от партии «Европейская солидарность»;
- Эдуард Гурвиц – от партии «Блок Эдуарда Гурвица»;
- Сергей Кивалов – от партии «Украинская морская партия»;
- Николай Скорик – от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;
- Сергей Варламов – от партии «Национальный корпус»;
- Олег Михайлик – самовыдвиженец;
- Юрий Печерский – самовыдвиженец;
- Станислав Домбровский – самовыдвиженец;
- Михаил Кузаконь – самовыдвиженец;
- Морис Ибрагим – самовыдвиженец;
- Виктория Стоянова – самовыдвиженка;
- Игорь Щербина – самовыдвиженец;
- Альберт Байжанов – от партии «За права людини»;
- Евгений Червоненко – от партии «Наш край»;
- Максим Болдин – от партии «Победа Пальчевского»;
- Дарт Вейдер – от партии «Блок Дарта Вейдера»;
- Мария Трунина – самовыдвиженка;
- Георгий Селянин – от партии «Батькiвщина»;
- Геннадий Чижов – от партии «Сила и честь».
Атака клонов
Кандидатов в мэры Одессы могло быть больше 30-ти. Но сыграли свою роль обжалования заключений комиссии и судебные решения. Так, из-за жалобы партии «Слуга народа» в нарушении процедуры выдвижения (денежный залог внесла не партия, а физическое лицо) отменили регистрацию следующих претендентов:
Олег Филимонов, «Зеленые»;
Олег Филимонов, «Студенческая партия Украины»;
Олег Филимонов, «Стабильность и справедливость»;
Вадим Филимонов, «Наша земля»;
Василий Зеленский, «Цыганская партия Украины»;
Александр Зеленский, «Молодежь к власти»;
Михеил Саакашвили, «Блок Михеила Саакашвили».
Минус один по суду
2 октября Одесский окружной административный суд принял решение снять с гонки Дмитрия Голубова и его партию. Иск подал другой кандидат в мэры Морис Ибрагим. Основание – неправомерная уплата залога – его внесло физическое лицо. Также выяснилось, что представители «Блока Дмитрия Голубова» подали документы позже установленного законодательством срока, то есть после 24:00 24 сентября.
Потому Одесский окружной админсуд обязал областной теризбирком отменить регистрацию «Блока Дмитрия Голубова» и его кандидатуры на пост мэра, а апелляционный суд оставил решение в силе.