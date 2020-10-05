Дмитрия Голубова в судебном порядке сняли с избирательной гонки

2 октября в Одесском окружном суде рассматривалось дело в отношении неправомерных действий членов Одесской городской территориальной избирательной комиссии в отношении кандидата на пост одесского городского головы Дмитрия Голубова.

На основании предложенных суду документов стало известно, что теризбирком в нарушение избирательного права зарегистрировал Дмитрия Голубова кандидатом.

Как оказалось, Дмитрий Голубов внес необходимый залог за участие в избирательной гонке от имени Одесской городской организации Политической партии «Блок Дмитрия Голубова», но по факту прохождение указанных денег происходило путем внесения средств посторонним лицом – Палпатином Дмитрием Викторовичем.

Какое отношение Дмитрий Палпатин имеет к политической партии «Блок Дмитрия Голубова», юридически не доказано. Также непонятно и происхождение денег, внесенных Дмитрием Палпатином в качестве залога. На основании грубого нарушения избирательного права, Одесский окружной суд принял решение о неправомерных действиях Одесской городской территориальной избирательной комиссии и отмене регистрации Дмитрия Голубова кандидатом на пост городского головы.

Источник: reporter.com.ua